La cote de Kyle Filipowski plombée… par l’influence de sa compagne ?

Grand perdant de la Draft 2024, Kyle Filipowski a en effet dû patienter un jour de plus que prévu avant d’être choisi par une franchise NBA. Attendu aux alentours de la 20e place, l’ancien de Duke est finalement tombé au second tour, et ce n’est donc que le lendemain que Utah lui a mis la main dessus, avec son 32e choix.

Comment expliquer ce glissement ? Le « Mr. Draft » d’ESPN, Jonathan Givony, avait expliqué avant la Draft que les workouts de « Flip » n’avaient pas été bons, et que ses entretiens n’avaient pas non plus emballé les franchises, notamment sur sa situation familiale, parce qu’il est fâché avec ses parents et son frère… à cause de sa compagne.

Jonathan Givony n’imaginait pourtant pas que ça refroidisse tant que ça les franchises, sauf que la mère et frère de Kyle Filipowski sont ensuite intervenus sur X/Twitter pour expliquer que la situation était plus problématique qu’annoncée par le journaliste, et que la brouille dépassait le cadre habituel des tensions avec la belle-famille.

Manipulation et contrôle psychologique ?

Les proches du joueur accusent ainsi Caitlin Hutchison de « le manipuler et de le contrôler psychologiquement ».

Selon eux, la jeune femme aurait ainsi séduit Kyle Filipowski dès qu’elle a décelé son potentiel sportif, en 2019. Le problème, c’est qu’ils affirment qu’elle avait alors 22 ans, quand lui en avait 15.

Désormais, Kyle Filipowski (20 ans) et Caitlin Hutchison (27 ans) sont fiancés, mais la famille du basketteur répète que « Flip » est sous l’emprise de sa compagne, membre de la communauté mormone, et que c’est elle qui l’a forcé à couper les ponts avec ses proches. Et contrairement à ce que Jonathan Givony imaginait au départ, la situation a sans doute eu un vrai impact sur la cote de l’ancien Blue Devil, sa « nervosité » lors des entretiens étant en partie liée aux questions sur le sujet.

À Utah, on n’a visiblement pas eu peur de l’influence mormone sur Kyle Filipowski. Il faut dire que l’Etat est le coeur de la communauté religieuse et que Danny Ainge, le patron sportif du club, est lui-même mormon.

Du côté de Caitlin Hutchison et de sa mère, on se dit en tout cas prêtes à « affronter les tempêtes » qui s’annoncent.