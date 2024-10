Alperen Sengun en reprend, lui, pour cinq ans à Houston

Et si Alperen Sengun était bel et bien le nouveau visage des Rockets à moyen et long terme ? À en croire sa prolongation de 185 millions de dollars sur cinq ans, annoncée par ESPN (et avec une « player option » en cinquième année), il semble en tout cas partir avec une longueur d’avance sur Jalen Green, quant à lui re-signé pour 106 millions de dollars sur (seulement) trois ans un peu plus tôt dans la soirée de cette « deadline ».

Mais au-delà de cette histoire de leadership, l’essentiel réside bien sûr dans la conservation longue durée des deux jeunes talents texans. Après l’arrière américain, c’est donc au tour de l’intérieur turc de s’inscrire durablement à Houston, en acceptant d’ailleurs un peu moins que le maximum salarial.

Désireux de devenir All-Star cette saison, Alperen Sengun a terminé sur le podium du vote pour le MIP 2024, avec 21.1 points, 9.3 rebonds, 5.0 passes et 1.2 interception de moyenne. À l’image d’un Nikola Jokic à Denver avant lui, il ambitionne ainsi de guider les Rockets vers les sommets de l’Ouest dans ce rôle de « point-center » moderne.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 33 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.4 5.0 3.4 1.2 2.6 0.7 21.1 Total 210 27 52.8 28.4 70.5 2.7 5.2 7.9 3.8 3.3 1.0 2.4 0.9 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.