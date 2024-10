« Game 7 », la nouvelle série de Prime Video

« Game 7 sont les deux beaux mots du sport ». Les joueurs NBA ne cessent de le répéter, année après année. Il n’y a rien de plus grisant et de plus intense que de jouer sa saison sur un match. C’est valable pour d’autres sports professionnels aux Etats-Unis comme le hockey et le baseball, et Prime Video a décidé d’y consacrer un documentaire, disponible à partir du 22 octobre, date du début de la saison régulière.

Cette série est produite par Connor Schell (Super/Man: The Christopher Reeve Story), le sextuple champion NHL Mark Messier et Jersey Films 2nd Avenue (Danny DeVito), et on aurait apprécié que ce soit en… 7 épisodes. Cette mini-série est en cinq parties, chacune centrée sur un Game 7 en particulier.

Mavericks – Spurs 2006 en vedette

Pour les fans de NBA, il ne faudra pas manquer le 3e épisode puisque la production a opté pour la fin de la demi-finale de conférence entre les Mavericks et les Spurs en 2006. On ne sait pas si c’est pour une question de droits ou d’intervenants, mais on regrette évidemment que le mythique Game 7 entre les Cavaliers et les Warriors en 2016 ne soit pas choisi, ou celui entre les Knicks et les Rockets en 1994, interrompu, à l’antenne, par la fuite d’OJ Simpson.

Il n’en demeure pas moins que ce Game 7 entre Dallas et San Antonio avait été d’une incroyable intensité, et les coéquipiers de Dirk Nowitzki avaient sorti les champions en titre au terme d’une magnifique série. Tim Duncan ira même jusqu’à parler de la « meilleure série » à laquelle il a participé durant sa carrière (à l’époque).