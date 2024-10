Quels records NBA peuvent tomber en 2024/25 ?

C’est l’heure de la reprise en NBA, puisque la saison 2024/25 ouvrira ses portes mardi pour environ huit mois. Pour l’occasion, à la veille de la soirée d’ouverture, il est temps de se pencher sur les différents enjeux statistiques de ce nouvel exercice, avec des records NBA à battre et des seuils à atteindre.

Comme chaque année, plusieurs joueurs auront ainsi la possibilité de battre des records et/ou de progresser dans la hiérarchie statistique de la ligue. Points, passes décisives, triple-doubles ou encore minutes : zoom sur ces « milestones » prêts à tomber en NBA dans les prochaines semaines, à condition que les blessures ne viennent pas jouer les trouble-fête !

POINTS

Loin derrière l’intouchable LeBron James, Kevin Durant peut devenir le huitième joueur à atteindre la barre des 30 000 points en carrière. Bloqué à 28 924 points, il ne lui en manque que 1 076 pour intégrer le « club des 30K » et l’ailier des Suns devrait plier l’affaire en une quarantaine de rencontres.

De leur côté, Stephen Curry (23 668 points) et DeMar DeRozan (23 582 points) mettront le cap sur les 25 000 points en carrière, atteint par seulement 25 joueurs avant eux. Au regard des joueurs qui les entourent, cela devrait aller plus vite pour le meneur des Warriors que pour l’ailier des Kings, mais ils devraient tous les deux remplir cet objectif au printemps.

Quant à Giannis Antetokounmpo, il tentera de franchir le seuil des 20 000 points en carrière. Il en compte actuellement 18 502 et il devrait avoir besoin d’une cinquantaine de rencontres pour y arriver et entrer dans la foulée dans le Top 50 des scoreurs les plus prolifiques de l’histoire.

Plus loin, quelques joueurs sont en passe de dépasser les 10 000 points en carrière : De’Aaron Fox (9 940), Buddy Hield (9 820), Pascal Siakam (9 747) et enfin Rudy Gobert (9 592).

REBONDS

Trois joueurs peuvent atteindre le seuil des 10 000 rebonds en carrière : Nikola Vucevic (9 435), Kevin Love (9 403) et Rudy Gobert (8 915). Néanmoins, si Vucevic devrait y parvenir en une cinquantaine de rencontres, Love et Gobert devraient eux avoir besoin d’une saison supplémentaire pour l’imiter.

PASSES DÉCISIVES

Avec seulement 198 passes décisives de retard sur Jason Kidd (12 091) et un nouveau rôle chez les Spurs, Chris Paul (11 894) ne devrait pas avoir de mal à grimper au classement et devenir le nouveau dauphin de John Stockton (15 806 !), au classement des passeurs les plus prolifiques de l’histoire. Une trentaine de rencontres devrait lui suffire.

De son côté, Russell Westbrook totalise pour le moment 9 468 passes décisives et il lui en faudra donc 532 de plus pour faire partie du « club des 10K ». Pas évident quand on sait qu’il sortira encore du banc à Denver et qu’il n’aura plus autant le ballon ni de minutes qu’avant, mais pas impossible pour autant…

Pour Nikola Jokic (4 667), Kevin Durant (4 645), Draymond Green (4 565) ou encore DeMar DeRozan (4 527), l’objectif sera plutôt de franchir la barre des 5 000 passes décisives en carrière, ceci étant dans les cordes de chacun.

INTERCEPTIONS

Décidément, Chris Paul risque également d’éclipser Jason Kidd au classement des intercepteurs les plus prolifiques de l’histoire. Il en manque 71 à Paul (2 614) pour mettre là aussi Kidd (2 684) dans son rétroviseur et s’établir comme le nouveau dauphin de l’intouchable John Stockton (3 265 !).

Comme Anthony Davis (974), Kentavious Caldwell-Pope (958), Kyrie Irving (956) ou encore Marcus Smart (955), Nicolas Batum (976) est très bien parti pour intégrer le cercle des joueurs à 1 000 interceptions ou plus. Ce qui en ferait le 17e joueur, seulement, à totaliser au moins 10 000 points, 5 000 rebonds, 1 500 3-points et 1 000 interceptions en carrière…

CONTRES

Objectif 2 000 contres en carrière pour Brook Lopez (1 912), qui n’en est donc plus qu’à 88 pour devenir le 20e joueur à réaliser pareil exploit. Rien de difficile pour celui qui affiche 2.2 contres de moyenne depuis six ans.

Pour son coéquipier Giannis Antetokounmpo (986), l’objectif est moitié moins élevé puisqu’il se contentera de viser le seuil des 1 000 contres en carrière. Ce qui n’est plus qu’une question de temps.

LEBRON JAMES

Puisque LeBron James est l’homme de tous les records en NBA, autant en faire une catégorie à part. Cette saison, rien de bien marquant par rapport aux précédentes, si ce n’est qu’il peut devenir le joueur qui totalise le plus de minutes en carrière. Il en est à 56 597 et Kareem Abdul-Jabbar (57 446) n’est qu’à 850 minutes d’être dépassé. L’affaire d’une vingtaine de rencontres, alors que dès la première, il égalera le record de Vince Carter avec sa 22e saison d’ancienneté.

En disputant 13 matchs, LeBron James (1 492) entrera dans le Top 5 des joueurs qui comptent le plus de rencontres en carrière, devant John Stockton (1 504). S’il en joue 69, il dépassera successivement Stockton donc, Dirk Nowitzki (1 522), Vince Carter (1 541) et Kareem Abdul-Jabbar (1 560) pour s’établir seul nouveau dauphin de Robert Parish (1 611). Dont le record serait menacé la saison suivante…

En revanche, un record peu glorieux devrait tomber dans l’escarcelle de LeBron James : celui du plus grand nombre de tirs ratés en carrière. Kobe Bryant (14 481) le devance encore, mais quand il aura manqué 6 tirs cette saison, James (14 476) passera numéro un.

À l’inverse, LeBron James (14 837) peut atteindre le palier des 15 000 paniers en carrière, à condition d’en inscrire 163 sur la saison. Cela devrait être réglé en une vingtaine de rencontres, afin d’imiter Kareem Abdul-Jabbar (15 837), le seul à y être parvenu jusqu’à présent.

Enfin, LeBron James n’est qu’à 142 unités de dépasser Moses Malone (8 531) pour s’imposer comme le nouveau dauphin de Karl Malone (9 787) au classement des meilleurs tireurs de lancers-francs de l’histoire. Au cours de ses 21 saisons NBA, il a planté 8 390 lancers-francs et il devrait gravir une place au bout d’une quarantaine de rencontres.

MATCHS

Trois joueurs peuvent intégrer cette saison le club des 1 000 matchs joués en carrière : Jrue Holiday (975), Taj Gibson (965) et Stephen Curry (956). Comme évoque précédemment, LeBron James (1 492) peut, lui, intégrer le club des 1 500.

DOUBLE-DOUBLES

S’il en réussit 21 cette saison, Andre Drummond (479) franchira le cap des 500 double-doubles en carrière. Pour Nikola Jokic (444), il lui en manque 56, alors que Rudy Gobert (440) et Anthony Davis (434) en ont besoin de 60 et 66.

TRIPLE-DOUBLES

Recordman du nombre de triple-doubles en carrière (199), Russell Westbrook peut devenir le premier joueur à en totaliser 200. La dernière fois qu’il n’a pas signé de triple-double sur toute une saison, c’était en 2011/12.

Toujours au niveau des « 10-10-10 », Nikola Jokic (130), Luka Doncic (77) et James Harden (77) peuvent respectivement s’immiscer au sein des cercles des 150, 100 et 100 triple-doubles en carrière. Mais Jokic va surtout dépasser rapidement Magic Johnson (138) à la troisième place, derrière Westbrook et Oscar Robertson (181)…

PANIERS

Si LeBron James lorgne le cap des 15 000 paniers en carrière, Kevin Durant (9 950) visera celui des 10 000 et il ne mettra que quelques rencontres à y arriver. Comme 16 joueurs, seulement, avant lui.

3-POINTS

D’un côté, l’inévitable Stephen Curry (3 747) va tenter de marquer 253 paniers à 3-points pour devenir le premier joueur à passer les 4 000 en carrière. De l’autre, James Harden (2 940) aura un double objectif, largement dans ses cordes : dépasser Ray Allen (2 973) à la seconde place, puis passer les 3 000 en carrière.

Pour Klay Thompson (2 481), sa mission sera double également, et loin d’être difficile : passer les 2 500 paniers à 3-points, puis entrer dans le Top 5 des meilleurs shooteurs de l’histoire devant Reggie Miller (2 560). À noter que LeBron James (2 410) est lui aussi bien parti pour atteindre les « 2500K » paniers primés, tandis que Paul George (2 253) part de plus loin, mais il va vite entrer dans le Top 10 avec 30 réussites de loin.

Concernant le seuil des 2 000 paniers à 3-points en carrière, deux joueurs peuvent l’atteindre : Buddy Hield (1 924) et CJ McCollum (1 818). Un cercle de moins en moins fermé (16 membres) et qui devrait en compter deux de plus en fin de saison.

LANCERS-FRANCS

Derrière LeBron James, James Harden a la possibilité de rejoindre le Top 5 des meilleurs tireurs de lancers-francs de l’histoire. À ce jour, il en compte 7 659 et il n’est plus qu’à 36 lancers-francs de dépasser Oscar Robertson (7 694). Potentiellement bouclé au bout d’une dizaine de rencontres.