Il y a un an, Russell Westbrook devenait le recordman de triple-doubles

Tout peut aller très vite en NBA et Russell Westbrook le sait probablement mieux que quiconque.

Auteur d’une saison 2021/22 ratée avec les Lakers, on se souvient pourtant qu’il était encore au sommet de son art (ou presque) lors de la saison 2020/21, avec les Wizards. Notamment en deuxième partie d’exercice, puisque « Brodie » avait tourné à quasiment 24 points, 13 rebonds et 13 passes de moyenne, après le All-Star Weekend !

Avec, en point d’orgue de cette seconde moitié de saison, cette historique soirée du 10 mai 2021. Car c’est au cours de celle-ci que le MVP 2017 a battu un record que de nombreux observateurs ont longtemps pensé imbattable : celui du plus grand nombre de triple-doubles réussis en saison régulière.

Propriété d’Oscar Robertson depuis l’exercice 1961/62, ce record a finalement été dépoussiéré un demi-siècle plus tard, à l’occasion d’un match entre Atlanta et Washington. Les mauvaises langues rappelleront forcément que Russell Westbrook, alors privé de Bradley Beal, l’a établi dans une défaite, mais ses chiffres donnent néanmoins le tournis : 28 points, 13 rebonds et 21 passes, à 10/22 au shoot, 3/7 à 3-pts et 5/5 aux lancers, pour 3 pertes de balle !

Le tir de la gagne raté comme seul accroc

Comme en avril 2017, lorsqu’il avait achevé les Nuggets au buzzer pour battre le record de triple-doubles d’Oscar Robertson (encore lui…) sur une saison, le meneur All-Star aurait pu conclure cette soirée de légende en beauté. Sauf que son tir à 3-pts, excentré côté droit, n’est cette fois-ci pas tombé dedans, à deux secondes de la fin. Laissant ainsi les Wizards s’incliner sur la plus petite des marges (125-124), après avoir compté jusqu’à 19 points de retard dans le dernier quart-temps !

Avec ce triple-double XXL, le 182e de sa carrière, Russell Westbrook est donc entré davantage dans les livres d’histoire de la Grande Ligue. Malgré la défaite, son nom était d’ailleurs sur toutes les lèvres après la rencontre et, douze mois plus tard, le nouveau « Mr. Triple-Double » a porté son total à 194, entre Washington puis Los Angeles.

Même si certains joueurs comme Nikola Jokic et surtout Luka Doncic ont le potentiel pour s’en approcher ou pour le battre, ce record tiendra encore longtemps, car il faudra cravacher pour aller le chercher. D’autant plus si l’ancienne star du Thunder et des Rockets parvient à dépasser la barre des 200 triple-doubles d’ici sa retraite…