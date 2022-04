Quand Russell Westbrook entrait dans la légende à Denver

Idyllique. Voilà comment décrire la soirée vécue par Russell Westbrook le 9 avril 2017.

S’il a certes connu une saison 2021/22 compliquée avec les Lakers, il ne faut surtout pas oublier que le « Brodie » a été (et est toujours ?) un joueur capable de prouesses stupéfiantes, pour ne pas dire paranormales. Justement, quel meilleur exemple pour illustrer ce ressenti que sa prestation livrée à Denver, il y a tout pile cinq ans ?

Alors lancé vers son premier (et unique) titre de MVP en carrière, Russell Westbrook avait ainsi profité de son déplacement dans le Colorado pour marquer l’histoire NBA et entrer dans la légende de cette ligue. En effet, ce soir-là, il avait tout simplement l’occasion de battre un record vieux de près de cinq décennies : celui du plus grand nombre de triple-doubles réussis sur une seule et même saison.

Un « game winner » mémorable au buzzer

Avant la rencontre, celui qui évoluait encore au Thunder en totalisait 41 sur l’exercice 2016/17. Soit autant que l’illustre Oscar Robertson en 1961/62. Mais sur le parquet des Nuggets, le meneur allait une nouvelle fois se surpasser pour, d’une part, améliorer ce record et, d’autre part, donner la victoire à son équipe, pourtant menée de 14 points dans le dernier quart-temps !

Car, à l’arrivée, Russell Westbrook a effectivement terminé avec pas moins de 50 points, 16 rebonds et 10 passes (!) au compteur, en 37 minutes, le tout à 17/32 aux tirs, 5/12 à 3-pts et 11/11 aux lancers-francs. Surtout, il s’est offert le luxe d’éliminer Denver de la course aux playoffs, en plantant le shoot de la gagne au buzzer. Et quel shoot !

Excentré côté gauche, « Russ » a reçu la balle des mains de Steven Adams, à 1.5 seconde de la fin. Sans se poser de questions, il a donc armé son tir à (très) longue distance, malgré la contestation de Jamal Murray, pour envoyer une ogive à la trajectoire assez raide… qui a transpercé le panier !

Final en apothéose sur une saison de folie

D’un côté, la superstar d’OKC pouvait laisser éclater sa joie avec ses coéquipiers, venus se jeter sur lui pour le féliciter, sans trop réaliser ce qui venait de se produire. De l’autre, visiblement sonnés, le public du Pepsi Center et les joueurs des Nuggets ne pouvaient évidemment que s’incliner devant la folie de ce « game winner » et la performance majuscule de leur adversaire du soir…

Mais avec cette prestation, Russell Westbrook a surtout fini de convaincre ceux qui en doutaient encore qu’il était le MVP de cette saison régulière. Car, dans la foulée du départ de Kevin Durant vers les Warriors, l’ancien pensionnaire de UCLA s’est plié en quatre pour maintenir sa franchise dans le Top 8 de l’Ouest et lui permettre de rester un minimum compétitive. Terminant en prime sa saison en triple-double de moyenne. Une première depuis… Oscar Robertson en 1961/62.

Et même s’ił n’a sans doute jamais autant divisé les observateurs qu’au cours de cette campagne 2016/17, en raison de son côté phagocytant pour le jeu du Thunder, le futur meneur des Rockets et des Wizards a toutefois démontré qu’il faisait partie de cette liste de joueurs avec qui tout est possible sur un match. En bien comme en mal…