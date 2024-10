Gary Trent Jr. a accepté un petit salaire aux Bucks pour viser le titre

On aurait pu imaginer un shooteur de son calibre être plus convoité cet été. Gary Trent Jr. s’est finalement contenté d’un contrat d’un an, à hauteur de 2.6 millions de dollars, avec les Bucks. Alors qu’un an plus tôt avec les Raptors, il en touchait 18,5 millions…

Un salaire drastiquement à la baisse, mais des ambitions collectives autrement plus élevées. « Je suis ici pour gagner un titre. Tout ce que je ferai aura pour but d’aider cette équipe à atteindre cet objectif », se fixe le joueur de 25 ans, dans une interview auprès de Sportskeeda.

Sa principale arme est bien sûr la qualité de son shoot. Si on met de côté sa saison rookie, il a toujours shooté au minimum avec 36% de réussite derrière l’arc. L’an dernier à Toronto, l’arrière s’est d’ailleurs rapproché de sa meilleure marque en carrière dans le domaine, avec 39.3% de réussite à longue distance.

« Je shoote à 39-40% en carrière, c’est ce que j’attends de moi. Mon objectif est d’aller sur le terrain, de jouer à mon meilleur niveau et d’essayer de gagner une bague. Tout le reste se fera tout seul », insiste celui qui a disputé 11 matchs de playoffs en carrière.

Du long terme avec les Bucks ?

Gary Trent Jr, qui avait démarré à Portland, n’a jamais évolué au sein d’une écurie aussi ambitieuse.

« C’est une belle opportunité. J’ai 25 ans et j’ai encore des années devant moi pour grandir. C’est un endroit idéal pour trouver un point d’ancrage et faire partie de quelque chose à long terme. C’est une excellente franchise avec de grands joueurs, une équipe de dirigeants solide et une bonne énergie. »

S’il devra convaincre ces mêmes dirigeants de lui offrir davantage qu’un contrat d’un an, l’arrière se réjouit déjà de pouvoir évoluer aux côtés de Giannis Antetokounmpo et de son ancien coéquipier aux Blazers, Damian Lillard.

« J’ai l’occasion de jouer avec deux joueurs membres du Top 75 de l’histoire de la NBA. Leur approche du jeu chaque soir ne peut qu’inspirer tous ceux qui les entourent et mettre l’accent sur leur état d’esprit. Il s’agit de s’en inspirer et d’avancer ensemble », vise le fils de Gary Trent, qui a tourné à 7.5 points de moyenne (42% dont 40% de loin) en quatre apparitions en présaison.

Gary Trent, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 15 7 32.0 23.8 42.9 0.1 0.7 0.7 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 2.7 2019-20 POR 61 22 44.4 41.8 82.2 0.4 1.2 1.6 1.0 1.5 0.8 0.3 0.3 8.9 2020-21 * All Teams 58 31 40.8 38.5 78.3 0.5 2.2 2.6 1.4 1.6 1.0 0.7 0.2 15.3 2020-21 * POR 41 31 41.4 39.7 77.3 0.5 1.7 2.2 1.4 1.5 0.9 0.8 0.2 15.0 2020-21 * TOR 17 32 39.5 35.5 80.6 0.4 3.2 3.6 1.3 1.7 1.1 0.7 0.2 16.2 2021-22 TOR 70 35 41.4 38.3 85.3 0.4 2.4 2.7 2.0 2.1 1.7 1.0 0.3 18.3 2022-23 TOR 66 32 43.3 36.9 83.9 0.5 2.2 2.6 1.6 1.6 1.6 0.8 0.2 17.4 2023-24 TOR 71 28 42.6 39.3 77.1 0.4 2.3 2.7 1.7 1.4 1.1 0.7 0.1 13.7 Total 341 29 42.2 38.6 81.9 0.4 2.0 2.4 1.5 1.6 1.2 0.7 0.2 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.