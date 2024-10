Wembanyama, Risacher, Batum… C’est la rentrée des classes pour les 14 Français de la NBA

Killian Hayes coupé par les Nets, il y aura 14 Français sur les parquets NBA cette saison, et ça égale le record de 2021 et de 2023. Sauf que le contingent français semble plus dense et talentueux, fort de deux premiers choix de la Draft. C’est historique pour le basket européen.

Dans la lignée de sa saison de rookie très réussie d’un point de vue individuel (21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes, 3,6 contres et 1,2 interception), Victor Wembanyama sera le chef de file de la délégation, et il veut mener les Spurs vers de nouveaux succès. Deuxième de la course au titre de défenseur de l’année, Wemby est naturellement favori pour succéder à Rudy Gobert. Une sélection au All-Star Game de San Francisco à la mi-février est également possible pour le natif du Chesnay (Yvelines), s’il continue de briller et que les Spurs progressent collectivement…

« C’est la même chose pour tous mes trophées, qu’ils soient collectifs ou individuels », a déclaré le pivot des Spurs. « Je les aime. Je les chéris vraiment. Mais je veux que tous les trophées que je reçois aujourd’hui soient des briques pour construire quelque chose de grand à l’avenir. Vous savez, une brique en soi n’est pas grand-chose. Vous pouvez obtenir un palace lorsque vous les accumulez ».

Drafté en première position par les Hawks en juin, Zaccharie Risacher sera l’un des nouveaux venus les plus attendus. Le fils de Stéphane Risacher, médaillé d’argent des JO de Sydney en 2000 aux 124 sélections, veut tracer sa propre voie dans un profil de « 3&D », porté sur l’adresse à 3-points et une forte défense.

« Les Hawks n’attendent pas que je sois tout de suite la tête d’affiche de la franchise », rappelle-t-il dans une interview accordée à un petit panel de médias français, dont Basket USA.

Les Wizards jouent la carte des Français

Deuxième de la cuvée 2024, Alex Sarr essayera de redonner un peu d’allant aux Wizards avec Bilal Coulibaly, auteur d’une saison rookie complète (8,4 points, 4,1 rebonds et 1,7 passe). L’ancien intérieur de Perth, deuxième choix de la dernière Draft, a une carte à jouer dans la raquette de D.C. et tentera de se montrer convaincant après une Summer League ratée.

Après une première saison professionnelle remarquée à Cholet, Tidjane Salaün semble déjà faire l’unanimité en Caroline du Nord. « Il a l’œil du tigre », assure Charles Lee, le coach des Hornets. « Ce gamin n’a peur de rien et travaille très dur ». Une « intrépidité » qui pourrait lui permettre de se faire rapidement sa place aux Hornets.

Un Guerschon Yabusele revanchard

Cinq ans après son passage frustrant chez les Celtics, Guerschon Yabusele a une nouvelle occasion de s’imposer dans la NBA, et cette fois, ce sera aux Sixers ,aux côtés de Joel Embiid et Paul George. Les portes de la NBA se sont de nouveau ouvertes pour le « Dancing Bear », pensionnaire du Real Madrid ces trois dernières années, grâce notamment à son dunk d’anthologie sur LeBron James en finale des Jeux olympiques.

« Je voulais une seconde chance. Peu de personnes obtiennent une chance en NBA et encore moins une deuxième, donc quand l’opportunité se présente, on ne réfléchit pas deux fois ».

Nicolas Batum fait durer le plaisir

Son partenaire en Equipe de France l’été dernier, Nicolas Batum a décidé de retourner chez les Clippers, à Los Angeles où sa famille vit toujours. Le natif de Lisieux (Calvados) a choisi de retravailler avec Tyronn Lue, « qui a sauvé [sa] carrière », pour les deux saisons supplémentaires. Les dernières ?

Finaliste de la conférence Ouest avec les Wolves (battus 4-1 par les Mavs), Rudy Gobert restera l’un des piliers de la défense des hommes de Chris Finch. Meilleur défenseur de la NBA, le Français sort de JO compliqués, et il est devenu une cible récurrente pour les consultants NBA. Karl-Anthony Towns parti aux Knicks, il va jouer avec un véritable ailier-fort à ses côtés (Julius Randle), et il voudra en faire taire plus d’un !

Candidat pour le titre avec les Knicks, Pâcome Dadiet tentera de grappiller quelques minutes dans l’effectif de Tom Thibodeau. Tout comme Sidy Cissoko à San Antonio, alors que Ousmane Dieng à Oklahoma City et Rayan Rupert à Portland vont tenter de se faire une vraie place, sur la durée, dans la hiérarchie de leur équipe. Enfin, Armel Traoré et Moussa Diabaté, en « two-way contract » respectivement avec les Lakers et les Hornets essayeront de tirer leur épingle du jeu pour valider leur place dans la Grande Ligue.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.