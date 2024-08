Combien de Français en NBA pour cette saison 2024/25 ?

Plus d’un mois après l’ouverture de la free agency et à deux mois de l’ouverture de la nouvelle saison, il est temps de dresser un premier bilan sur les Français de NBA pour la saison 2024–25.

En l’état, on en dénombre six nouveaux et huit anciens, soit 14 Bleus qui n’ont (logiquement) pas à s’inquiéter pour leur avenir, avec quelques dossiers en suspens. Le record de Français présents dans la Grande Ligue est d’ores et déjà égalé et il pourrait donc être battu dans les semaines à venir.

En revanche, en dehors des États-Unis, la France ne sera pas le pays le mieux représenté de NBA, car le Canada et sa vingtaine de représentants ne pourra être rattrapé dès cette année.

ILS ARRIVENT

Après ses excellents Jeux olympiques, Guerschon Yabusele (Sixers) a comme espéré obtenu une nouvelle chance en NBA et il est le dernier Français en date à avoir traversé l’Atlantique. Côté rookies, il y a évidemment Zaccharie Risacher (Hawks) et Alexandre Sarr (Wizards), les deux premiers choix de la Draft 2024, qui débarquent. Sans oublier Tidjane Salaün (Hornets), lui aussi choisi dans le Top 10, ainsi que Pacôme Dadiet (Knicks) et le two-way contract Armel Traoré (Lakers).

ILS RESTENT

Si Rudy Gobert (Timberwolves), Victor Wembanyama (Spurs), Bilal Coulibaly (Wizards), Ousmane Dieng (Thunder), Sidy Cissoko (Spurs) et Rayan Rupert (Blazers) ne bougent pas de franchise, impossible d’en dire autant de Nicolas Batum (Clippers) et du two-way contract Moussa Diabaté (Hornets), qui continuent en NBA mais dans un nouvel environnement (ou presque, car Batum connaît bien Los Angeles).

ILS PARTENT

Déjà libre de tout contrat en fin de saison, Frank Ntilikina acte son départ des États-Unis en rejoignant la Serbie et le Partizan Belgrade. Quant à Théo Maledon, il met également son aventure NBA sur pause en retournant en France, à l’ASVEL. Aperçus en Summer League, Melvin Ajinça (drafté par les Mavericks) et Nadir Hifi s’aguerriront une année de plus dans l’Hexagone, à l’ASVEL et au Paris Basketball.

ILS SONT DANS LE FLOU

Toujours en attente d’un contrat, Evan Fournier ignore s’il pourra disputer une 13e saison dans la ligue ou s’il devra rentrer en Europe pour continuer sa carrière. De son côté, Killian Hayes (Nets) appartient à une équipe, mais son contrat n’est pas garanti et il lui faudra ainsi faire ses preuves lors du training camp de septembre. Pour Malcolm Cazalon, aucune nouvelle de lui après son passage aux Pistons, tandis que Olivier Sarr est gravement blessé et donc encore convalescent.