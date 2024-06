Frank Ntilikina rejoint le Partizan Belgrade !

Sans club depuis février, Frank Ntilikina avait annoncé qu’il réfléchirait à son avenir après les Jeux olympiques, sa priorité de l’été. Mais selon Sportklub, l’ancien meneur des Knicks et des Mavericks a déjà trouvé son nouveau club, et il s’agit du Partizan Belgrade, une des grosses écuries européennes.

Le Français arrive en compagnie de Sterling Brown, ancien ailier des Bucks et des Rockets. Sur Instagram, le meneur des Bleus a confirmé l’information en publiant un « post » avec deux points de couleur : un blanc et un noir. Les couleurs du Partizan, où sont déjà passés Joffrey Lauvergne et Mathias Lessort.

Avant lui, Dante Exum était passé par le club serbe, avant de se relancer en NBA, et Frank Ntilikina va pouvoir trouver du temps de jeu et un enjeu sportif après un passage raté aux Hornets : cinq matches disputés.

Une place en Euroleague

Quant à Brown, il sort d’une première saison en Euroleague, du côté de l’Alba de Berlin. Ailier complet, il a disputé 29 matchs avec l’équipe allemande pour des moyennes de 11.2 points, 3.3 rebonds et 2.4 passes décisives.

L’arrivée de Frank Ntilikina intervient quelques jours après la validation par l’Euroleague de la place du Partizan Belgrade pour la saison 2024/25, Zeljko Obradovic ayant toujours été optimiste sur le sujet.

« Je suis sûr que le Partizan jouera en Euroleague. J’en suis convaincu. J’espère qu’ils (l’Euroleague) prendront cette décision. Il n’était pas question de victoire ou de défaite, parce que ce que le Partizan mérite de participer à l’Euroligue. Nous essayerons de tout faire pour être membre de l’Euroleague (la saison prochaine) ».

Egalement courtisé par le Paris Basketball, Frank Ntilikina s’offre en tout cas un très, très beau défi en Serbie.

Frank Ntilikina Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 NYK 78 22 36.4 31.8 72.1 0.5 1.8 2.3 3.2 2.3 0.8 1.7 0.2 5.9 2018-19 NYK 43 21 33.7 28.7 76.7 0.3 1.7 2.0 2.8 2.4 0.7 1.3 0.3 5.7 2019-20 NYK 57 21 39.3 32.1 86.4 0.4 1.7 2.1 3.0 2.5 1.0 1.3 0.3 6.3 2020-21 NYK 33 10 36.7 47.9 44.4 0.2 0.8 0.9 0.6 1.4 0.6 0.3 0.1 2.7 2021-22 DAL 58 12 39.9 34.2 96.0 0.2 1.2 1.4 1.2 1.1 0.5 0.5 0.1 4.1 2022-23 DAL 47 13 36.4 25.4 66.7 0.2 1.2 1.3 1.2 1.4 0.3 0.6 0.2 2.9 2023-24 CHA 5 9 11.1 12.5 100.0 0.2 1.0 1.2 0.8 0.8 0.0 0.2 0.0 1.0 Total 321 17 36.9 32.0 76.2 0.3 1.5 1.8 2.2 1.9 0.7 1.0 0.2 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.