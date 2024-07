Nadir Hifi en Summer League avec les Wolves

« Coupé » par Vincent Collet de l’effectif de l’Equipe de France pour les Jeux olympiques, Nadir Hifi (1m85, 22 ans dans dix jours) n’aura pas trop le temps de gamberger puisque BeBasket annonce qu’il va traverser l’Atlantique pour disputer la Summer League de Las Vegas avec les Wolves, du 12 au 22 juillet. On ne sait pas si Rudy Gobert a soufflé son nom à ses dirigeants, mais l’arrière du Paris Basketball aura une belle opportunité de se montrer.

Non drafté la saison passée malgré une demi-douzaine d’essais, il avait confié que la NBA était dans un coin de sa tête. « Si une franchise venait à m’appeler demain, qu’elle me propose un peu de temps de jeu et me permet de progresser, [j’irai]. Je vais essayer de trouver le meilleur endroit pour progresser et continuer à grandir. Une équipe qui me laisse faire des erreurs aussi, car je vais en faire, c’est sûr. Mais il faut simplement continuer à avancer. »

Pour l’instant, ce n’est que de la Summer League, et ce n’est pas un environnement idéal sur le plan du jeu. Mais vu son niveau de jeu en Betclic Elite, il pourrait taper dans l’oeil de « scouts ». Vainqueur de l’Eurocup et finaliste du championnat de France, il faisait partie des trois finalistes pour le trophée de MVP après avoir tourné à 15.6 points de moyenne.

À noter que Théo Maledon, toujours dans l’effectif des Bleus pour l’instant, fait partie de l’effectif du Magic. Au cas où il serait lui aussi coupé…