Equipe de France | Nadir Hifi et Jaylen Hoard quittent le groupe

Absents pour le premier duel face à l’Allemagne, Nadir Hifi et Jaylen Hoard ont quitté l’Equipe de France. C’est ce qu’annonce la FFBB sur ses réseaux sociaux.

Le « combo guard » du Paris Basketball et l’ailier fort du Maccabi Tel Aviv suivent ainsi Killian Hayes et Ousmane Dieng, les premiers coupés de la préparation des Bleus, qui se retrouvent désormais avec 14 joueurs.

Six pour quatre places

Vincent Collet et son staff devront encore libérer deux joueurs pour dévoiler leur liste définitive de 12 joueurs, qui disputeront les Jeux olympiques de Paris. La liste finale sera annoncée lundi, à 14h00.

Pour l’Equipe de France, les deux derniers départs seront logiquement les plus compliqués, alors qu’on peut imaginer qu’un meneur et qu’un extérieur devront faire leurs valises. Reste désormais à savoir qui… Ils sont six pour quatre places : Théo Maledon, Frank Ntilikina, Matthew Strazel, Isaia Cordinier, Evan Fournier et Elie Okobo.

LE GROUPE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE

Meneurs : Andrew Albicy, Théo Maledon, Frank Ntilikina, Matthew Strazel

Extérieurs : Nicolas Batum, Isaia Cordinier, Bilal Coulibaly, Nando De Colo, Evan Fournier, Elie Okobo

Intérieurs : Rudy Gobert, Mathias Lessort, Victor Wembanyama, Guerschon Yabusele