Victor Wembanyama et les Spurs veulent « commencer l’année en force »

Après l’excitation et la découverte lors du dernier training camp, les Spurs affichent leurs ambitions en grand à l’aune de l’an II de Victor Wembanyama en NBA. « Les playoffs et seulement les playoffs », pronostiquait Devin Vassel lors du media day. L’arrière est l’une des premières armes offensives des Spurs mais il est contraint de ronger son frein jusqu’aux premiers jours de la saison régulière en raison d’une blessure au pied.

Avant-dernière à l’Ouest l’an dernier (22 victoires – 60 défaites), la franchise texane veut désormais passer à la vitesse supérieure. L’an dernier, le staff avait notamment expérimenté Victor Wembanyama au poste 4 et Jeremy Sochan à la mène avant que l’équipe ne trouve une meilleure carburation dès début 2024, dans le sillage d’un Wemby en constant progrès. Les promesses de la fin de saison 2023/24 doivent maintenant être confirmées.

Ne pas attendre « 50 à 60 matches »

« Nous voulons commencer l’année en force », a de nouveau insisté Victor Wembanyama, qui se disait à « 15% de [ses] capacités » en fin de saison dernière, après l’entraînement de mercredi, au Victory Capital Performance Center. « Nous ne voulons pas attendre 50-60 matchs pour commencer (à jouer sérieusement). Cela commence dès maintenant, dès la présaison ».

Avec un noyau dur de jeunes joueurs toujours présents à l’Alamo City – seuls les vétérans Chris Paul (39 ans) et Harrison Barnes (32) ont signé à San Antonio -, Gregg Popovich et ses hommes devraient logiquement trouver leurs repères plus rapidement.

« Evoluer à un certain standard » dès le début de la saison

« (Notre jeu en ce début de training camp) est plus structuré (que l’an dernier), nous avons pris certaines habitudes ensemble », relate Wemby, récent médaillé d’argent lors des derniers JO, sa capuche noire sur la tête, face à une petite dizaine de journalistes. « L’an dernier, je découvrais la NBA, je n’avais aucune idée de ce que c’était vraiment (de l’intérieur). Maintenant, je peux aider mes coéquipiers (à progresser) et inversement. » Avant de promettre : « Le coach m’a donné un an pour comprendre un petit peu mieux mon jeu ; maintenant, (l’équipe) doit évoluer à un certain standard ».

Avant de débuter la saison à Dallas, le 24 octobre prochain, les Spurs retrouveront Chet Holmgren et le Thunder au Frost Bank Center, dès lundi soir, pour un premier match de préparation.

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).