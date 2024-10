Après le tourbillon olympique, Victor Wembanyama repart en campagne

La séquence a fait le tour du monde : au sortir de la finale France – États-Unis des derniers Jeux olympiques (87-98), Victor Wembanyama n’a pas pu contenir ses émotions. Émue aux larmes, la nouvelle star du basket français a été réconfortée par ses coéquipiers avant de tomber dans les bras de sa mère. À chaud, le rookie de l’année en NBA décrivait cette défaite contre Team USA comme un « petit déchirement » et appelait à « faire confiance à la nouvelle génération », prenant déjà date dans quatre ans, à Los Angeles.

Deux mois après, la déception était toujours aussi vive. « Il m’a fallu crier, pleurer, exprimer mes émotions », rembobinait-il lors du « media day » des San Antonio Spurs, lundi, auquel Basket USA a participé, affirmant que cette quinzaine olympique était « probablement l’expérience sportive la plus intense de [sa] vie ». « La fin, c’était une sorte de soulagement, mais il y a eu trop d’émotions pour que je puisse les contenir. On était concentré : on a construit quelque chose avec cette équipe. J’ai emmagasiné plein de trucs qui vont me servir toute ma vie. »

Gregg Popovich : « Il a un peu fait comme David Robinson à son époque »

Sous les yeux de Gregg Popovich et de la délégation texane menée par R.C. Buford, Victor Wembanyama a notamment aidé la France à se qualifier en finale avant d’impressionner de nouveau l’Amérique avec un match accompli (26 points, 7 rebonds et 2 passes en 30 minutes) contre Kevin Durant et sa bande.

« Il a un peu fait comme David Robinson à son époque, on ne se rendait pas compte qu’il marquait autant de points », estime coach Pop’, par ailleurs ancien sélectionneur des États-Unis. « Victor a été exceptionnel (pendant ces JO) : il n’a cessé de progresser tout au long du tournoi et a fini par être formidable. Disputer des tournois FIBA (avec les sélections nationales) est toujours bénéfique, pour tous les joueurs, sans exception. »

Pour Devin Vassell, Victor Wembanyama « n’a reculé devant personne »

Bousculé par les défenses adverses, l’ancien intérieur des Metropolitans 92 a réussi à hausser le curseur au meilleur des moments pour les Bleus. « Comme à ses débuts en NBA ou même en playoffs de Betclic Élite, il a été confronté à une défense très concentrée sur lui, très rugueuse, très physique. C’est ce qui, pour l’instant, peut lui poser des problèmes, en particulier dans le basket international. Parce qu’il y a moins d’espace et aussi parce qu’il est moins protégé par les arbitres », rappelait Vincent Collet, le désormais ex-sélectionneur français, dans nos colonnes début septembre, estimant que « sa capacité d’adaptation est l’une de ses grandes qualités ».

De San Antonio, où le rêve d’un retour en playoffs prend forme, ses performances ont été scrutées avec attention. Devin Vassell, indisponible pour le début de saison et lieutenant n°1 de Wemby l’an passé, a encore été impressionné par les prouesses de son coéquipier. « Certaines de ses actions sont toujours aussi dingues », dit-il, estimant que Victor Wembanyama est « presque la voix de cette équipe (de France), il l’a portée ». « Devant LeBron (James) ou tous les autres grands joueurs de Team USA, il n’a reculé devant personne ».

Une nouvelle génération aussi chez les Bleus

Pour les Bleus, et en attendant d’éventuelles retrouvailles avec Vincent Collet aux Spurs, Victor Wembanyama a exprimé sa satisfaction de voir Frédéric Fauthoux, promu sélectionneur de l’équipe de France. Les deux hommes se connaissent de longue date et se sont côtoyés à l’ASVEL, en 2021/22.

« Je suis assez fier (de sa nomination) car j’ai passé du temps avec lui à l’ASVEL », nous a confié le natif du Chesnay (Yvelines). « C’est quelqu’un que j’aime beaucoup, un vrai meneur d’hommes. Je suis content de voir une nouvelle génération arriver en équipe de France, autant chez les joueurs que les coachs. J’espère qu’on aura l’occasion de grandir ensemble. »

Avant d’essayer de rééditer la même performance à Los Angeles en 2028 qu’aux Jeux olympiques de Paris, Victor Wembanyama et Frédéric Fauthoux essayeront d’offrir un deuxième titre de champion d’Europe à la France. Rendez-vous à la fin de l’été 2025 (27 août au 14 septembre, en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne).

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).