Vincent Collet, bientôt assistant coach chez les Spurs ? 

Vincent Collet fera-t-il le grand saut outre-Atlantique ? Interrogé quant à une potentielle venue du coach français aux San Antonio Spurs lors du media Day ce lundi, Gregg Popovich a botté en touche, avec une légère touche d’humour. « Oh, vous me demandez de virer l’un de mes assistants ? Coach Collet est un bon ami, un super coach », glisse-t-il. Les deux hommes s’apprécient et se côtoient de longue date : l’ancien coach du Mans, accompagné de son staff, avait d’ailleurs passé quelques jours au plus près de la franchise texane dans la perspective olympique, en janvier 2024.

Cette appétence de Vincent Collet pour la NBA n’est pas nouvelle puisque les portes de la Grande Ligue auraient pu également s’ouvrir du côté de l’Ohio. Au sortir des JO, Kenny Atkinson, assistant éphémère en équipe de France lors des derniers JO, le voulait dans son staff avec Cleveland mais le front office des Cavaliers en a décidé autrement.

« Il fait partie de ces entraîneurs en Europe qui feraient un travail aussi bon, voire meilleur que les coachs en place », continue Gregg Popovich. « Il n’y a pas besoin d’être Américain pour coacher en NBA, il y a longtemps eu ce genre de préjugés avec les joueurs. »

Victor Wembanyama : « Ce serait avec plaisir »

Coach de l’équipe de France ces quinze dernières années et huit fois médaillé sur la scène internationale, le technicien normand de 61 ans pourrait ainsi poursuivre le développement de Victor Wembanyama, qu’il a côtoyé durant son année avant la draft, avec les Metropolitans 92. « Si d’aventure une opportunité (avec les Spurs) se présentait, je n’hésiterai pas une seule seconde », expliquait-il dans nos colonnes, mi-septembre, affirmant que « venir aux Spurs [lui] plairait d’autant plus [qu’il] est attaché à Victor, un joueur qui a beaucoup compté ».

Élu rookie de l’année à l’unanimité après une saison historique (21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes, 3,6 contres et 1,2 interception, le tout en 71 matchs), le natif du Chesnay (Yvelines) s’est, lui aussi, dit emballé à l’idée de voir Vincent Collet arriver aux Spurs. « Je n’y avais pas pensé mais ce ne serait pas pour me déplaire. Je ne sais pas à quoi ressemblera la suite de sa carrière mais en tout cas, ce serait avec plaisir », souriait l’intérieur de 2,24 m.

Contacté par Basket USA, l’entourage de Vincent Collet a toutefois indiqué qu’une arrivée aux Spurs « n’était pas à l’ordre du jour ».

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).