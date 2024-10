Blessé, Killian Hayes n’est pas conservé par les Nets

C’est l’heure des dernières manœuvres dans les effectifs NBA alors que la saison régulière débute dans quelques jours. Et chez les Nets, on a décidé de ne pas conserver Killian Hayes, simple invité au « training camp ».

Il faut dire que le Français, qui avait pourtant une opportunité dans une équipe en totale reconstruction et sans réelle hiérarchie, était touché à la hanche, et n’a pu jouer aucun match de présaison avec Brooklyn…

Désormais, Shams Charania (ESPN) explique que le 7e choix de la Draft 2020 va se soigner avant de logiquement signer avec les Long Island Nets, l’équipe de G-League affiliée à la franchise de Brooklyn, pour se relancer.

À tout juste 23 ans, l’ancien joueur des Pistons a encore le temps de rebondir mais le chemin vers un retour dans la Grande Ligue se fait tout de même de plus en plus sinueux et délicat. Surtout s’il ne parvient pas à profiter des opportunités offertes pour se montrer, comme avec les Nets ou encore avec l’Equipe de France cet été.

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 26 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 25 38.3 26.3 77.0 0.6 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 Total 210 26 38.2 27.7 77.5 0.4 2.6 3.0 5.2 2.5 1.2 2.0 0.4 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.