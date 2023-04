Nic Claxton imagine bien son avenir avec les Nets

Au rayon des pivots les plus rentables de la ligue, Nic Claxton occupe une place de choix. Le joueur des Nets tourne à plus de 12 points et 9 rebonds de moyenne, sa meilleure production en carrière, en ne touchant cette saison « que » 8.5 millions de dollars.

Le joueur de 23 ans est censé toucher un peu plus l’an prochain mais s’il maintient ce niveau, il devrait voir son salaire augmenter naturellement, le moment venu. À Brooklyn ou ailleurs ? « Dans notre milieu, on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer en matière d’échanges, de contrats et tout le reste. Mais cela fait quatre ans que je suis ici et Brooklyn a été une étape importante, ça a joué un rôle énorme dans ma progression. J’aimerais être ici », affiche l’intéressé au New York Post.

En ajoutant toutefois : « Mais on verra comment ça se passera. Je prends les choses au jour le jour, je vais passer un bon été à m’entraîner et je vais m’occuper de tout ça plus tard. » Le média new-yorkais rappelle qu’il sera « free agent » non protégé dans un an, et parce qu’il a signé un contrat de deux ans au lieu de trois, les Nets ne peuvent pas encore le prolonger alors qu’il lui reste une saison de contrat.

Une chose est sûre, Jacque Vaughn semble comblé par le développement de son jeune intérieur, le seul titulaire encore en place par rapport au début de saison. Les transferts de Kevin Durant et Kyrie Irving ont en effet engendré l’arrivée de quatre nouveaux titulaires.

Toujours disponible

« Le plus important est sa disponibilité. Il suffit de regarder le nombre de minutes qu’il a jouées cette année pour se rendre compte qu’il a atteint des sommets. C’est toujours une question que l’on se pose à propos d’un athlète : va-t-il répondre présent encore et encore quand vous investissez en lui, que vous croyez en lui et que vous voulez qu’il fasse partie de votre croissance future ? Il a prouvé qu’il pouvait le faire, en jouant contre des profils différents », apprécie ainsi le coach.

Ce dernier lui offre 30 minutes par match (seulement cinq rencontres manquées sur la saison) pour sa présence intérieure, sa force dissuasive en défense, ses rebonds et sa capacité à finir à proximité du cercle.

« Au début de l’année et jusqu’aux transferts, je maîtrisais à peu près ce rôle. J’avais compris, je choisissais mes zones d’action, c’était naturel, facile. Et puis, boum, il y a eu un échange, et une toute nouvelle équipe a vu le jour. C’était donc une période d’adaptation, et j’ai dû m’y faire », rappelle le pivot en allusion à l’instabilité de l’équipe, déjà chamboulée plusieurs mois plus tôt par le départ de James Harden.

Le 31e choix de la Draft 2019, lui, n’a pas bougé et semble bien parti pour s’installer.

Nicolas Claxton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BRK 15 13 56.3 14.3 52.4 1.3 1.7 2.9 1.1 0.9 0.1 0.6 0.5 4.4 2020-21 BRK 32 19 62.1 20.0 48.4 1.3 3.8 5.2 0.9 2.1 0.7 0.6 1.3 6.6 2021-22 BRK 47 21 67.4 0.0 58.1 1.9 3.7 5.6 0.9 2.3 0.5 0.8 1.1 8.7 2022-23 BRK 72 30 70.5 0.0 52.9 2.4 6.8 9.2 1.9 2.8 0.8 1.3 2.5 12.6 Total 166 23 67.8 14.3 53.4 2.0 4.9 6.9 1.3 2.4 0.6 1.0 1.7 9.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.