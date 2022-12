Stats & Highlights de la nuit | Les Rockets et les Spurs surprennent

Aux deux dernières places de la conférence Ouest, les Rockets et les Spurs se rapprochent de la 13e place des Lakers avec leurs succès de la soirée. A Houston, c’est Kevin Porter Jr qui punit les Bulls, tandis que San Antonio repousse le Jazz grâce à Devin Vassell et Keldon Johnson. Au classement de la conférence Ouest, les Pelicans, vainqueurs des Pacers, restent sur les talons des Nuggets.

A l’Est, les Nets profitent de leur 9e victoire de suite pour déloger du podium leurs adversaires du soir, les Cavaliers, et mettre la pression sur les Celtics et les Bucks.

Houston – Chicago 133-118

Après trois victoires de rang, les Bulls explosent face à l’adresse extérieure des Rockets. Les coéquipiers de DeMar DeRozan encaissent un terrible 17-1 dans le 3e quart-temps. Dans un match de séries, les Bulls reviennent à -9 (109-100) au début du 4e quart-temps, mais Kevin Porter Jr. plante huit points de suite pour redonner 17 points d’avance aux Rockets. Chicago ne s’en remettra pas.

San Antonio – Utah 126-122

Le Jazz s’est réveillé trop tard… Menés de 11 points à deux minutes de la fin, Utah inscrit sept points en 33 secondes pour recoller au score ! Sur un 3-points, Jordan Clarkson ramène même sa formation à -3 à 30 secondes de la sirène. Mais les Spurs ne tremblent pas, et c’est Tre Jones qui libère son équipe avec un « floater » que n’aurait pas renié Tony Parker.

Portland – Charlotte 124-113

Célébré par son public, mais aussi des messages vidéo de stars de la ligue, pour être devenu le meilleur marqueur de l’histoire des Blazers, Damian Lillard laisse la vedette à Jusuf Nurkic et Jerami Grant. Après une première mi-temps très vilaine, Portland se réveille, et prend les commandes grâce à Nurkic et Josh Hart. Les Hornets déjouent, et les Blazers prennent le large (+13). LaMelo Ball relance sa formation à coup de 3-points mais Nurkic, encore lui, plante son 4e panier primé de la soirée pour permettre à Portland de passer une fin de match de tranquille.