Les Pelicans ne font qu’une bouchée des Pacers

Brandon Ingram et Zion Williamson ont pu profiter du spectacle depuis le banc. Le premier est toujours blessé tandis que le second, qui est bien sorti de son isolement Covid, n’a finalement pas enfilé son short pour cette rencontre. L’absence des deux meilleurs marqueurs de l’équipe n’a pas empêché NOLA de signer une jolie démonstration collective face à des Pacers dépassés tout le long (113-93).

Les visiteurs, auteurs du meilleur départ, n’ont vraiment existé que durant un quart-temps (24-18). Ils ont perdu pied dans le second quart-temps où leur attaque a eu du mal à sanctionner et leur défense encore plus de mal à contenir le jeu de passes d’en face. Résultat à la pause, les Pelicans comptaient près de 20 points d’avance (57-38).

La suite ? Pas grand-chose à en dire si ce n’est que les locaux ont continué à dérouler leur basket, pour compter 28 points d’avance à l’issue des douze minutes suivantes (90-62). Les joueurs en manque de temps de jeu de part et d’autre ont pu profiter d’un long « garbage time » pour se montrer. Et Indiana a pu réduire un tout petit peu l’écart.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Quelques minutes ont suffi. On pourrait presque résumer ce match à un gros « run ». Celui des Pelicans à l’entame du second quart-temps. Les locaux ont brillé dans deux aspects qui amènent automatiquement de bonnes choses : une défense collective sérieuse et une envie contagieuse de partager le cuir. Indiana est resté sans solution face aux aides permanentes d’en face, à l’instar de Kira Lewis Jr. venu contester au cercle Myles Turner, qui s’imaginait finir facilement. De l’autre côté du terrain, Devonte’ Graham a fait beaucoup de bien avec ses fixations, dont Willy Hernangomez et Naji Marshall ont largement profité. Ainsi le score est passé de 27-23 à 43-23, soit un 16-0. Ces 20 points d’écart ne seront pas remis en question par la suite.

– Willie Green salue sa défense. Pour la 5e fois cette saison les Pelicans limitent leurs adversaires sous les 100 points inscrits, tandis que les Pacers ont manqué cette barre pour la 3e fois seulement. « Dès mon arrivée ici, j’ai parlé de travailler à construire une base défensive parce que c’est durable. Notre attaque peut aller et venir. On n’a pas bien shooté ce soir (ndlr : 46% tout de même), mais on a défendu et fait des ‘stops’. Jusqu’à présent, on a fait du bon travail dans ce domaine », peut ainsi saluer Willie Green.

TOPS/FLOPS

✅ Naji Marshall. Très belle soirée pour l’ailier, désormais habitué à briller lorsqu’il est propulsé titulaire. Cette nuit, il a profité des absences de Herb Jones et de Trey Murphy III pour s’offrir un record en carrière avec 22 points. Symbole de sa réussite, son tir à 3-points envoyé sur un pied au buzzer du troisième quart-temps.

✅ La raquette des Pelicans. Maladroit à 3-points, Jonas Valanciunas termine tout de même avec la meilleure évaluation de son équipe et un nouveau double-double. On retiendra notamment son dribble dans le dos, ligne de fond, pour éliminer Myles Turner dans le troisième quart-temps. Symbole de la domination intérieure de NOLA qui a terminé avec 18 rebonds de plus que les Pacers. Aux côtés de « JV », Jaxson Hayes s’est à nouveau rapproché du double-double tandis que Larry Nance Jr. et Willie Hernangomez ont tous les deux eu un impact très positif sur l’évolution du score.

⛔ L’état d’esprit des Pacers. Difficile de blâmer un joueur plus qu’un autre alors autant s’arrêter sur le tableau d’ensemble. Les Pacers arrivaient certes au bout d’un petit « road trip » de trois rencontres mais à l’instar des Pelicans, ils n’avaient pas joué depuis trois jours. Rick Carlisle a eu beau changer l’ensemble de son cinq, au cœur du « run » fatal encaissé dans le deuxième quart-temps, ses joueurs n’ont pas répondu présent. Le plus fou est que ces derniers n’ont jamais été en mesure de faire peur aux représentants de la Nouvelle-Orléans en seconde période, où l’écart n’est repassé sous les 20 points, à -19 précisément, qu’à deux reprises.

LA SUITE

Pelicans (21-12) : réception des Wolves, mercredi.

Pacers (17-17) : réception des Hawks, la nuit prochaine.