Covid-19 : Zion Williamson sort de l’isolement

Fin de l’isolement pour Zion Williamson. L’intérieur des Pelicans est prêt à retrouver les parquets après avoir été placé dans le protocole sanitaire de la ligue lié au Covid, il y a quatre jours. Zion Williamson ne figure ainsi plus sur la liste des blessés de l’équipe pour la rencontre de la nuit prochaine, face aux Pacers.

Le premier choix de la Draft 2019 a manqué les deux derniers matchs de son équipe, face aux Spurs et au Thunder. Deux rencontres tout de même remportées par La Nouvelle-Orléans, qui devait également composer sans Brandon Ingram. Ce dernier, touché au gros orteil gauche, reste à l’infirmerie.

En l’absence de Zion Williamson et celle de Larry Nance Jr, les intérieurs peu utilisés dans la rotation, comme Willy Hernangomez (13 points, 7 rebonds et 5 passes face aux Spurs) ou Jaxson Hayes (21 points et 6 rebonds au Thunder), en ont profité pour se montrer un peu.

Pour mémoire, le trio Zion Williamson – Brandon Ingram – CJ McCollum n’a disputé que 10 matchs ensemble (sur 30) depuis le début de la saison. Soit un total de seulement 172 minutes passées ensemble sur le parquet, alors pourtant que leur association affiche de superbes moyennes à l’efficacité (120.9 points marqués sur 100 possessions et 104.4 points encaissés sur 100 possessions). Un aperçu du formidable potentiel du trio, encore inexploité.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 Total 184 32 59.2 34.1 69.5 2.2 4.3 6.5 4.1 2.2 1.0 2.8 0.6 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.