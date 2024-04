Covid-19 : Zion Williamson placé à l’isolement

Les Pelicans n’arrivent pas à aligner leur « Big Three ». Brandon Ingram est ainsi toujours à l’infirmerie, bloqué par une blessure au gros orteil depuis près d’un mois, et il ratera encore au moins les deux prochains matchs.

Willie Green doit désormais également faire sans Zion Williamson, à l’isolement dans le cadre du protocole sanitaire de la NBA lié au Covid-19. L’ailier fort a donc sans doute été testé positif.

Le phénomène va manquer le prochain match face aux Spurs, ce soir, et sans doute aussi celui à Oklahoma City, vendredi. Un problème pour La Nouvelle-Orléans, qui reste sur quatre défaites consécutives et qui perd son meilleur marqueur (25.2 points, 7.2 rebonds, 4.7 passes et 1.2 interception de moyenne à 60.3% de réussite).

Zion Williamson avait d’ailleurs encore élevé son niveau en l’absence de Brandon Ingram, cumulant 28.6 points, 8.3 rebonds, 6.0 passes, 1.5 interception et 1 contre de moyenn à 63.5% de réussite sur les 11 matchs en question.

En tout cas, le trio Zion Williamson – Brandon Ingram – CJ McCollum n’a pu disputer que 10 matchs ensemble (sur 30) depuis le début de la saison. Soit un total de seulement 172 minutes passées ensemble sur le parquet, alors pourtant que leur association affiche de superbes moyennes à l’efficacité (120.9 points marqués sur 100 possessions et 104.4 points encaissés sur 100 possessions). Un aperçu du formidable potentiel du trio, encore inexploité.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 Total 184 32 59.2 34.1 69.5 2.2 4.3 6.5 4.1 2.2 1.0 2.8 0.6 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.