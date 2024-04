Les Pistons font le plus beau des cadeaux aux Clippers

Peut-on gagner un match avec 14 points de retard à trois minutes de la fin ? Cela faisait 1 467 matches de suite que la réponse était négative, mais les Clippers ont réalisé cet incroyable d’exploit de s’imposer à Detroit malgré ce retard à l’entrée du « money time ». Menés 126-112 à trois minutes de la fin, les Clippers signent un 16-2 pour boucler le 4e quart-temps, et ainsi arracher la prolongation. C’est Terance Mann qui inscrit le panier égalisateur à cinq secondes de la fin alors que Tyronn Lue avait sifflé le début du « garbage time » !

Un vraie coup de massue pour les Pistons qui s’écroulent dans la prolongation puisqu’ils encaissent un 14-3 en cinq minutes. C’est pourtant Alec Burks qui avait lancé les hostilités dans la période supplémentaire, mais les Pistons vont louper cinq tirs de suite et perdre trois ballons, pour laisser Paul George et Luke Kennard boucler cette victoire miraculeuse (142-131). Sur les huit dernières minutes, les Pistons ont encaissé un terrible 30 à 5 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un renversement rare. Depuis 1996, seules deux équipes étaient parvenus à remporter un match malgré 14 points de retard à trois minutes de la fin. Deux équipes sur… 12 875 matches ! Les Clippers deviennent ainsi la 3e formation à y parvenir, et ils rejoignent dans l’histoire les Hawks de 1997 face au Magic, et les Kings de 2020 face aux Wolves.

Bête noire. Les Clippers restent sur huit victoires de suite face aux Pistons. Jamais les coéquipiers de Killian Hayes n’avaient été aussi proches de mettre fin à ces quatre ans de disette. Les Clippers n’ont plus perdu face à Detroit depuis janvier 2019.

TOPS/FLOPS

✅Le banc des Clippers. Luke Kennard, Terance Mann, Amir Coffey, Nicolas Batum et Moses Brown. Ce sont eux qui ont arraché la prolongation alors que Tyronn Lue avait donné le coup d’envoi du « garbage time », pour faire souffler ses titulaires en prévision du match de ce soir à Toronto. Ce cinq-là va signer un 16-2 en quatre minutes pour décrocher la prolongation.

✅ Luke Kennard. Son coach et ses coéquipiers lui demandent de shooter davantage, et l’ancien Piston a puni son ancienne équipe avec 18 points à 6 sur 12 aux tirs.

✅ Isaiah Stewart. Décalé au poste 4, aux côtés de Jalen Duren, il a fait apprécier son adresse extérieure sur le pick-and-pop. C’est lui avait réveillé ses coéquipiers alors que les Pistons étaient menés de 15 points dans le 3e quart-temps, et c’est encore lui qui avait donné 14 points d’avance à l’entrée du « money time ».

✅ ⛔Killian Hayes. Le Français est de plus en plus en confiance, et il shoote à 17 reprises ! Paradoxalement, c’est à 3-points qu’il a été le plus efficace, mais ses quatre pertes de balles coûtent cher, dont une dans le « money time » que Nico Batum transforme en 3-points, ainsi que ce lancer loupé à 20 secondes de la sirène.

LA SUITE

Detroit (8-28) : réception du Magic mercredi.

LA Clippers (20-15) : back-to-back à Toronto.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.