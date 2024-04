Et de neuf pour les Nets, qui éjectent les Cavaliers du podium

Quoi de mieux qu’un choc entre les Cavaliers et les Nets, au coude-à-coude au classement, pour bien attaquer la semaine en sortie de Christmas Day ?

Une affiche au cours de laquelle les inévitables Kevin Durant (32 points, 9 rebonds, 5 passes) et Kyrie Irving (32 points, 5 passes) se sont mis en évidence, afin de répondre à un immense Darius Garland (46 points, 8 passes).

Malheureusement pour Cleveland, cela n’a pas suffi à empêcher Brooklyn de glaner un neuvième succès consécutif (125-117) et de s’installer sur le podium de la conférence Est, en lieu et place… des Cavs. À l’issue d’une partie maîtrisée et rondement menée…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Kevin Durant et Kyrie Irving, assurances tous risques de Brooklyn. Soir de retrouvailles pour « KD » et « Uncle Drew », ancien rival et ancien chouchou respectifs de la franchise de l’Ohio. Excellents l’un comme l’autre, ils ne se sont pas manqués et ont assumé leur costume de patrons des Nets. Dès que les hommes de Jacque Vaughn ont eu besoin de points pour repousser les Cavaliers, ils ont pu compter sur Durant, intenable dans les premier et troisième quarts, ou Kyrie, insaisissable dans les deuxième et quatrième quarts. Du grand basket proposé par ce duo All-Star qui, à 100%, confirme qu’il n’a que peu d’équivalent en NBA.

— Darius Garland a tout tenté, en vain. Auteur de son second plus gros gros total de points en carrière, le meneur All-Star a fait honneur à son statut. Sans doute motivé par le retour en ville de son prédécesseur Kyrie Irving, avec qui il s’est tiré la bourre toute la soirée, Garland a incontestablement été l’homme fort des Cavaliers. Inarrêtable au shoot ou en pénétration, il a fait vivre un calvaire à ses défenseurs grâce, notamment, à sa vitesse d’exécution. Et, si les Cavs ont été en mesure d’espérer l’emporter jusqu’à la fin, c’est en grande partie dû aux efforts de leur joueur de 22 ans, dont le dernier carton remontait à la mi-novembre.

— Brooklyn n’a jamais trop tremblé. En tête de bout en bout ou presque, les Nets ont une fois encore déroulé collectivement, sous l’impulsion de Kevin Durant et Kyrie Irving (voir plus haut). Rapidement aux commandes (34-22 après un quart-temps), en profitant d’une belle adresse et d’un ballon qui circule bien, ainsi que des pertes de balle adverses (= défense convaincante), les hommes de Jacque Vaughn se sont envolés juste avant la mi-temps, grâce au coup de chaud de Kyrie Irving, à l’origine d’un 18-4, Malgré un léger relâchement sur la fin, la seconde période a été contrôlée, pour une nouvelle victoire autoritaire à la clé.

TOPS/FLOPS

✅ T.J. Warren. Auteur de 23 points en sortie de banc, pour accompagner ses 8 rebonds, 2 passes et 2 interceptions, l’ailier des Nets a fait ce pourquoi il a été signé par la franchise new-yorkaise cet été : marquer des paniers, tout simplement. Très propre en attaque (9/14 aux tirs, 2/4 à 3-pts et 3/3 aux lancers), en plus d’être intéressant par séquences en défense, l’ancien joueur des Pacers a démontré qu’il avait une belle carte à jouer en tant que 6e homme de Brooklyn. Kevin Durant et Kyrie Irving, les deux meilleurs joueurs de l’effectif, ont assurément dû apprécier que Warren, encore en phase de rodage, délivre une telle perf’…

✅ Top 15. Pour intégrer le Top 15 des scoreurs les plus prolifiques de l’histoire, en prenant la place d’un certain Tim Duncan, Kevin Durant avait besoin de 13 points. Il en a finalement planté 19 de plus, poursuivant son ascension dans les hauteurs de ce classement, toujours dominé par Kareem Abdul-Jabbar (mais pour combien de temps ?). En outre, grâce à ses cinq paniers à 3-pts (sur les quatre requis initialement), « KD » en a également profité pour dépasser Kobe Bryant et devenir le 21e shooteur le plus prolifique de l’histoire.

⛔ Donovan Mitchell. Darius Garland a beau avoir été exceptionnel et héroïque cette nuit, il n’a cependant pas pu compter sur un « Spida » des grands soirs, à ses côtés : 15 points, à 5/16 aux tirs dont 3/9 à 3-pts. Dans le premier quart-temps, en voyant le duo Mitchell/Garland faire la pluie et le beau temps des Cavaliers, on a pourtant imaginé que les deux hommes allaient sortir un gros match, mais l’ex-arrière du Jazz s’est ensuite éteint et il n’est jamais vraiment parvenu à relever la tête, avec Ben Simmons sur le dos. Décevant, car il y avait la place pour espérer mieux.

LA SUITE

Cleveland (22-13) : déplacement à Indianapolis, dans la nuit de jeudi à vendredi (01h00).

Brooklyn (22-12) : déplacement à Atlanta, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.