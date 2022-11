Stats & Highlights | Les Wizards stoppent le Jazz, LaMelo Ball ne redonne pas le sourire à Charlotte

Les deux équipes étaient sur des séries de victoires et finalement, c’est Utah qui craque. Le Jazz, leader de l’Ouest, s’est incliné en déplacement à Washington, alors que les Wizards sont encore privés de Bradley Beal. Avec ce troisième succès de rang, les joueurs de la capitale pointent à la cinquième place de l’Est.

Derrière eux au classement, il y a Toronto, en peine depuis quelques jours. Diminués à cause d’un virus qui traîne dans le vestiaire, les Canadiens ont perdu à Indiana. Les Hornets, eux, enregistraient le retour de LaMelo Ball à Miami, mais ça ne change rien. Huitième revers consécutif…

Enfin, les Pelicans ont sorti les muscles dans les dernières minutes pour disposer des Rockets.

Washington – Utah : 121-112

Fin de série pour le Jazz. Après quatre succès de suite, Lauri Markkanen et sa bande sont tombés sur une équipe de Washington en grande forme, avec peu de déchet dans son jeu, bien que toujours privée de Bradley Beal.

En fin de première période et pour commencer la seconde, Kristaps Porzingis (31 points) et compagnie passent un 16-0 ! Ils prennent ainsi dix points d’avance et le Jazz ne parviendra jamais à faire douter les hommes de Wes Unseld Jr. Troisième victoire de suite pour Washington.

Indiana – Toronto : 118-104

Sans Pascal Siakam et Fred VanVleet, les Raptors n’ont pas réussi à tenir jusqu’au bout. Tout allait bien pourtant à l’entame du dernier acte, il y avait même eu jusqu’à 15 points d’écart. Puis tout se déraille dans le dernier quart-temps.

Les Pacers passent un 20-6 et les Canadiens deviennent extrêmement maladroits, ils ne trouvent plus la cible à 3-pts. Buddy Hield frappe deux fois de loin et Indiana renverse Toronto. Troisième défaite en quatre matches pour les champions 2019.

Miami – Charlotte : 132-115

Le retour de LaMelo Ball n’a rien changé. Le meneur de jeu (15 points) retrouvait les parquets après avoir manqué le début de saison, mais les Hornets souffrent toujours des mêmes maux. Installés dans la rencontre, avec de l’avance même, ils plient en quelques minutes.

En deuxième quart-temps, puis en début de troisième, le Heat inscrit douze shoots de suite et renverse Charlotte. Max Strus marque 31 points, dont 20 après la pause et les hommes d’Erik Spoelstra s’imposent sans trembler. C’est une huitième défaite de suite pour Charlotte.

New Orleans – Houston : 119-106

Les Pelicans avaient le contrôle, mais il a fallu un dernier effort pour se décrocher totalement des Rockets. Après avoir compté 18 points d’avance en troisième quart-temps, Zion Williamson et ses coéquipiers lâchent du terrain dans le dernier acte.

New Orleans réagit avec un 16-4 mais Kevin Porter Jr. égalise à trois minutes de la fin. Les Pelicans accélèrent et passent un 13-0 pour conclure. Brandon Ingram, six points dans ce dernier run, et Jose Alvarado, huit points dans le dernier quart-temps, sont trop forts et surtout, ils profitent des très nombreux ballons perdus de Houston (26 au total).