Avec un grand Joel Embiid (42 points), les 76ers prennent leur revanche sur les Hawks

Battus à Atlanta lors de la première manche, dans la nuit de jeudi à vendredi, les 76ers avaient à coeur de prendre leur revanche sur les Hawks, cette fois sur leur parquet du Wells Fargo Center.

C’est chose faite, puisque les hommes de Doc Rivers s’offrent une victoire relativement aisée au terme d’un match sérieux et globalement maitrisé (121-109). Maladroits derrière l’arc (8/24), les 76ers s’en sont remis à la domination près du cercle de Joel Embiid (42 points, 10 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 2 contres), bien épaulé par un Tyrese Maxey inspiré, tant au scoring (26 points) qu’au playmaking (9 passes).

Dominés en première mi-temps (-16 à la pause), proche du naufrage au retour des vestiaires quand ils ont accusé jusqu’à 27 points de retard, les Hawks ont mieux terminé la rencontre qu’ils ne l’ont commencé, sous l’impulsion de leur paire d’arrières Trae Young – Dejounte Murray qui compile 50 points, mais c’était bien largement insuffisant pour inquiéter ces 76ers sûrs d’eux.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Joel Embiid, la clé pour les 76ers. Alors que la bataille dans la peinture a été très équilibrée, puisque les deux équipes y ont inscrit 56 points, et que le tir extérieur n’a pas été un point fort de part et d’autre (8/24 pour les 76ers, 6/25 pour les Hawks), le pivot à la triple nationalité a fait la différence dans deux domaines bien précis : à mi-distance, zone dans laquelle il termine à 5/9, et sur la ligne des lancers-francs, où il compile un 13/16. Il termine la rencontre avec 42 points (14/25), 10 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 2 contres. En face, les Hawks n’avaient pas les armes pour contrer son volume de jeu à mi-distance, puisqu’ils n’ont inscrit que 6 petits tirs dans cette zone, sur l’ensemble de la rencontre.

– L’attaque des Hawks sur courant alternatif. Distancés à la pause (67-51), puis même menés de 27 points à l’entame du troisième quart-temps, les Hawks ont cependant réussi à revenir à moins de 10 longueurs de leurs adversaires dans le dernier quart-temps. La raison ? Le réveil de leur attaque dans la seconde moitié du troisième acte (33 points, à 52% aux tirs). Avant cela, une première mi-temps poussive de ce côté du terrain (43% aux tirs), à l’image de ce vilain ratio de 6 passes pour 12 pertes de balle. Avec 24 premières minutes plus soignées, les Hawks auraient assurément été en position de l’emporter, puisque leur seconde période était nettement plus satisfaisante que la première.

TOPS & FLOPS

✅ Tyrese Maxey. Match réussi pour le dragster des 76ers, qui signe le meilleur +/- de son équipe (+24) en relais de Joel Embiid, avec 26 points (10/18) et 9 passes. Porteur de balle principal depuis la blessure de James Harden, l’ancien de Kentucky a montré de très belles choses, an apportant une présence stabilisatrice à la tête de l’attaque des 76ers.

✅⛔️ Trae Young et Dejounte Murray. Des belles stats offensives sur le papier (27 points et 11 passes pour le premier, 23 points, 8 rebonds, 7 passes et 2 interceptions), qui traduisent d’un volume de jeu conséquent en attaque pour le « backcourt » des Hawks (50 des 109 points de leur équipe), mais dans les faits beaucoup de déchets (7 pertes de balle pour Trae Young, 9/23 aux tirs pour Dejounte Murray), qui résultent sur des +/- négatifs (-5 et -21).

⛔️ John Collins. Pendant que ses deux coéquipiers évoqués ci-dessus se démenaient tant bien que mal dans une attaque un peu monotone, l’ailier-fort des Hawks n’a pas répondu présent, en soutien. En 33 minutes, il ne marque que 6 points, en 6 tirs. Ses 6 rebonds ne lui empêchent pas de finir avec le plus mauvais +/- de la rencontre, les deux équipes confondues (-22).

LA SUITE

76ers (6-7) : « back-to-back » à domicile, contre le Jazz (01h30)

Hawks (8-5) : déplacement à Milwaukee, dans la nuit de lundi à mardi (02h00)