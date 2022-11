Spencer Dinwiddie au soutien d’un énorme Luka Doncic (42 pts, 13 rbds et 10 pds) face aux Blazers

Les Blazers retrouvaient Damian Lillard pour boucler leur gros « roadtrip », et ils n’étaient pas loin de le terminer sur une cinquième victoire en sept matchs. Malheureusement pour eux, Luka Doncic a cette fois pu compter sur le soutien de ses lieutenants et en particulier de Spencer Dinwiddie, auteur de trois paniers à 3-points consécutifs dans le « money-time ». C’est Dorian Finney-Smith, toujours à 3-points, qui a tué la rencontre dans la dernière minute.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les lieutenants au rendez-vous. Si Luka Doncic (42 points, 13 rebonds, 10 passes) et Damian Lillard ont brillé (29 points, 12 passes), les deux hommes ont toutefois pu compter sur leurs principaux lieutenants. À Dallas, Christian Wood (19 points) a été précieux en sortie de banc, tout comme Tim Hardaway Jr (16 points) alors que Spencer Dinwiddie (20 points) a rentré les paniers importants. À Portland, ce sont Jerami Grant (37 points) et Anfernee Simons (24 points) qui se sont montrés pour aider leur meneur.

– Luka Doncic punit toutes les stratégies défensives. Après deux derniers matchs compliqués, Luka Doncic a retrouvé de l’efficacité. Sans abuser du tir à 3-points, puisqu’il y était maladroit (1/5), la Slovène a utilisé son avantage physique face au petit « backcourt » de Portland, enchaînant les paniers et les fautes provoquées. Et lorsque Portland l’a pris à deux sur la fin de match, il a toujours cherché à en profiter pour décaler ses partenaires. C’est comme ça que Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith ont obtenu de bons tirs pour plier la rencontre.

TOPS & FLOPS

✅ Spencer Dinwiddie. Il a joué son rôle de piston dans l’attaque de Dallas pendant 90% du match, avant de profiter des prises à deux sur Luka Doncic pour sanctionner à 3-points. Ses trois tirs extérieurs réussis en un peu plus d’une minute ont fait basculer la rencontre pour les Mavericks, de 103-106 à 112-108.

✅ Jerami Grant. L’ailier a montré tout ce qu’il pouvait apporter en soutien de Damian Lillard sur ce match, avec 37 points à 13/22 au tir, dont 5/9 de loin. Capable d’aller chercher des points seul, mais aussi de sanctionner par ses mouvements loin du ballon, il apporte une variété bienvenue au jeu des Blazers.

✅ Tim Hardaway et Christian Wood. Drôle d’équilibre à Dallas, avec le trio Powell – Bullock – Finney-Smith qui doit avant tout défendre aux côtés de Luka Doncic et Spencer Dinwiddie, tandis que les points viennent du banc. Cette nuit, ce sont donc Christian Wood et Tim Hardaway Jr. qui se sont chargés d’alimenter la marque en soutien du Slovène. 35 points en cumulé à eux deux, +23 au +/- pour l’arrière et +14 pour l’intérieur…

⛔️ Josh Hart. C’est vraiment le genre de joueur qu’il ne faut généralement pas juger sur sa ligne de stats, son impact n’y étant pas forcément lié. Mais en l’absence de Jusuf Nurkic, les Blazers auraient bien eu besoin qu’il apporte quelques points. Il finit à 2 petites unités, à 0/9 au tir et 2/6 aux lancers-francs.

LA SUITE

Dallas (7-5) : Luka Doncic retrouve les Clippers, ses meilleurs ennemis, mardi soir (02h30)

Portland (9-4) : retour à la maison avec la réception des Spurs, mardi soir (04h00)