Jayson Tatum beaucoup trop fort pour les Pistons

Les Pistons ont du cœur mais les Celtics n’ont jamais perdu le contrôle. Même en effectif réduit (sans Malcolm Brogdon, Jaylen Brown, ni Al Horford), Boston a assuré l’essentiel cette nuit sur le parquet de Detroit dans une rencontre entre deux équipes en « back-to-back ».

Les hommes de Joe Mazzulla se sont surtout appuyés sur un Jayson Tatum en grande forme pour repousser une équipe de Detroit à qui il n’a pas manqué grand-chose pour inverser la tendance.

Comme la veille sur le parquet des Knicks, les Pistons ont réalisé une bonne entame, avec notamment un premier acte assez ouvert, dans lequel Killian Hayes s’est illustré par deux fois à 3-points jusqu’à ce que Jayson Tatum et Sam Hauser ne lui répondent (29-30).

Detroit a même réussi à résister à un premier coup de chaud de Jayson Tatum afin de virer en tête à la pause, s’en remettant notamment au bon passage de Bojan Bogdanovic (57-55).

Malheureusement pour les locaux, la suite a été bien différente puisque Boston a haussé le ton. Aux côtés de Jayson Tatum, les alternatives se sont multipliées, entre Marcus Smart, Payton Pritchard ou Grant Williams pour alimenter un 10-2 et permettre cette fois aux C’s de reprendre la tête (81-89).

Si les Pistons n’ont pas démérité dans le dernier acte, ils n’ont rien pu faire face au coup de chaud de Jayson Tatum, qui a enchaîné un lay-up, deux lancers, un panier à mi-distance et deux missiles à 3-points pour calmer les ardeurs des troupes de Dwane Casey, le tout en moins de cinq minutes (97-106). Les 3-points de Marcus Smart et Derrick White ont alors bouclé le suspense, et Boston s’en est tiré avec un succès sur le score de 117-108.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La maîtrise des Celtics. Ce déplacement à Detroit avec quelques joueurs en moins avait tout du match piège pour Boston. Mais les C’s ont parfaitement géré le coup, en ayant réussi à contenir des Pistons incisifs pour repartir avec la victoire, même s’il a fallu les 43 pions de Jayson Tatum pour y parvenir. Même dans ses temps faibles, à aucun moment Boston n’a laissé filtrer un quelconque sentiment de panique ou d’inquiétude. Au-delà du talent pur, cette expérience et cette assurance font aussi la différence.

– Les Pistons se rapprochent. Dominés à Boston deux jours plus tôt, les Pistons ont présenté un bien meilleur visage cette nuit malgré un contexte toujours compliqué à cause des blessures et après avoir défié les Knicks sur leurs terres la veille. Tout n’a pas été parfait mais les locaux ont été dans le match pratiquement jusqu’à la fin, et ont surtout contraint Jayson Tatum à sortir le grand jeu.

TOPS/FLOPS

✅ Jayson Tatum. Avec 28 points au compteur dès la première mi-temps, la star des Celtics est partie sur de grosses bases. Sa démonstration de force en début de quatrième quart-temps a fini d’achever les Pistons. On retiendra notamment ses 3-points coup sur coup sur Bojan Bogdanovic et Jalen Duren pour tuer le match.

✅ Marcus Smart. Du Marcus Smart dans le texte, à défendre fort et à exploiter la moindre faille en attaque. Il a parfois dominé Killian Hayes par sa défense pot-de-colle et s’est distingué de l’autre côté du terrain par 18 points et 10 passes décisives. Il a été un lieutenant de choix pour Jayson Tatum sur ce match.

✅ Jaden Ivey. On a eu droit à du très bon Jaden Ivey qui a sorti la meilleure prestation de son début de saison. Agressif et adroit de loin, il a marqué des points en l’absence de Cade Cunnigham.

✅⛔️Killian Hayes. Comme la veille à New York, le « Frenchie » a alterné entre le bon et le moins bon. Auteur de 15 points, 6 rebonds et 7 passes décisives, il a été productif. Sa mission est désormais d’effacer les petites erreurs qui viennent gâcher sa prestation globale, que ce soit un passage en force par-ci, un ballon perdu par-là, ou une mauvaise passe. Mais clairement, il y a du mieux depuis trois matchs.

LA SUITE

Pistons (3-11): Detroit accueillera Toronto ce lundi soir (01h00)

Celtics (10-3): Boston recevra OKC, également lundi soir (01h30)

