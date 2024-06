Les Nets confirment leur montée en puissance face aux Clippers

Les matchs à horaire avancé ne restent pas souvent gravés dans les mémoires, surtout quand ils ont lieu sur la cote californienne, et cette affiche entre les Clippers et les Nets n’a pas dérogé à la règle, puisqu’il a fallu un bon quart-temps pour qu’elle ne se lance véritablement (et encore…).

À l’arrivée, ce sont en tout cas les joueurs de Brooklyn qui repartent avec la victoire contre Los Angeles (110-95). Il s’agit de leur quatrième en cinq matchs depuis la suspension de Kyrie Irving, preuve que leur embellie collective est réelle et à souligner.

De cette rencontre pas franchement emballante, on retiendra notamment les belles performances de Kevin Durant (27 points, 6 rebonds) et surtout Seth Curry (22 points), les deux chefs de file de la franchise new-yorkaise. De bon augure, avant de défier les Lakers, dès dimanche soir et toujours en Californie, en back-to-back.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Brooklyn a terminé fort. Décidément, ces Nets aiment voyager actuellement, car après avoir battu Washington et Charlotte (mais perdu contre Dallas), les voilà qui gagnent chez les Clippers. Grâce à un super quatrième quart-temps, dominé 35 à 24, qui a permis aux hommes de Jacque Vaughn d’infliger un 20-2 à leurs adversaires, à partir du moment où les coéquipiers de Paul George ont mené 86-84. À tour de rôle, les Kevin Durant, Seth Curry, Nic Claxton, Royce O’Neale et autre Ben Simmons ont ainsi pris à revers la défense californienne, serrant en prime la vis de l’autre côté, pour rafler ce succès convaincant et autoritaire.

— La défense se porte bien chez les Nets. Affronter ces Clippers qui restaient sur cinq victoires en six matchs et qui venaient de passer plus de 100 points à leurs cinq derniers adversaires n’avait rien d’un cadeau pour Brooklyn. Pourtant, les coéquipiers de Kevin Durant ont une nouvelle fois séduit défensivement, provoquant 18 pertes de balle et limitant pour la cinquième fois de suite une équipe à moins de 100 points. Autour de « KD », le collectif new-yorkais commence à prendre forme, avec Royce O’Neale, Nic Claxton, Edmond Sumner, voire Ben Simmons par moments, qui font forte impression de ce côté du terrain…

TOPS/FLOPS

✅ Kevin Durant et Seth Curry. Dans ce match où l’adresse n’a pas toujours été au rendez-vous, et c’est peu dire, la paire Durant/Curry a réussi à passer à travers les gouttes. Auteurs de 49 points en cumulé, à 19/31 aux tirs (dont 7/13 à 3-pts), l’ailier et l’arrière de Brooklyn ont été les valeurs sûres de Jacque Vaughn tout au long de l’après-midi. Une habitude pour « KD », contrairement au shooteur maison des Nets, de retour de blessure depuis deux semaines et qui confirme sa sortie à 23 points face aux Knicks, mercredi soir.

✅ Ivica Zubac. Parti sur les bases de la meilleure saison de sa carrière, le Croate a encore une fois signé une prestation solide : 16 points et 15 rebonds, à 6/8 aux tirs et 4/6 aux lancers. Si l’on peut certes pointer du doigt ses 5 pertes de balle ou ses 4 fautes, difficile de lui reprocher quoi que ce soit d’autre, tant il a porté son équipe quand elle était dans le dur en première mi-temps. Il fallait d’ailleurs bien ça pour répondre à Nic Claxton (13 points, 14 rebonds, 3 contres), côté Nets.

⛔ Paul George. Plus que Nicolas Batum ou Terence Mann, pour ne citer qu’eux, « PG13 » (17 points) a arrosé, arrosé et encore arrosé, sans jamais trouver son rythme en attaque : 5/21 aux tirs, dont 1/6 à 3-pts. L’horaire inhabituel a semble-t-il eu raison de sa très belle forme récente et la maladresse de l’ailier All-Star a clairement plombé les Clippers tout au long de la partie.

⛔ Cam Thomas. En sortie de banc, l’arrière des Nets a sans conteste été le moins influent de son équipe, sur ses 25 minutes de temps de jeu. Limité à 4 petits points, à 1/6 aux tirs, il a raté quasiment tout ce qu’il a entrepris, essayant certes de compenser sa maladresse par quelques passes bien senties pour ses shooteurs, avant la pause. Mais ce n’est pas vraiment ce qu’attend Jacque Vaughn de son scoreur fou.

LA SUITE

Los Angeles (7-6) : déplacement à Houston, dans la nuit de lundi à mardi (02h00)

Brooklyn (6-7) : back-to-back chez les Lakers, dans la nuit de dimanche à lundi (03h30)

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.