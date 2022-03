Stats & Highlights | New Orleans retrouve le sourire, Trae Young est brillant

Après quatre défaites de suite, les Pelicans avaient besoin de gagner et la réception des Rockets, plus mauvaise équipe de la ligue, était parfaite pour ça.

Pour les Hawks et les Grizzlies, ce fut accroché mais le succès était au bout. Les premiers ont profité d’un Trae Young en grande forme (47 points), les seconds d’un gros secteur intérieur. Atlanta est sur deux victoires de suite, Memphis fait la passe de trois.

Atlanta – Indiana : 131-128

Les Pacers n’avaient que huit joueurs sur la feuille de match et Trae Young a été énorme en première mi-temps. Cela aurait dû être suffisant pour s’éviter des sueurs froides à Atlanta. Le meneur de jeu a en effet porté ses coéquipiers avec 33 unités avant la pause. Avec 77 points marqués en 24 minutes, les Hawks avaient 18 points d’avance au retour des vestiaires.

C’est à cet instant que les Pacers ont réagi, avec un 21-10. Dès que ce fut nécessaire, Trae Young a inscrit les paniers ou les lancers-francs pour redonner de l’air à Atlanta. Ce fut le cas dans la dernière minute, où il a assuré avec quatre lancers-francs. Le All-Star termine avec 47 points.

Hawks / 131 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Gallinari 28 6/10 1/3 2/2 1 4 5 5 1 0 1 0 +7 15 20 D. Hunter 37 5/10 3/4 2/2 0 1 1 2 4 0 1 0 -1 15 12 C. Capela 22 5/5 0/0 0/0 1 5 6 3 5 3 0 1 -9 10 23 T. Young 35 13/20 7/10 14/14 0 3 3 5 3 2 4 0 +2 47 46 K. Huerter 35 5/11 4/9 0/0 0 3 3 1 4 2 3 0 -2 14 11 O. Okongwu 26 6/11 0/0 1/3 7 2 9 2 3 0 0 1 +5 13 18 L. Williams 13 1/4 0/3 0/0 0 1 1 3 0 1 0 0 +3 2 4 B. Bogdanovic 31 4/12 2/9 3/3 0 4 4 6 1 1 2 1 +8 13 15 D. Wright 13 1/1 0/0 0/0 0 4 4 0 0 0 0 0 +3 2 6 T. Luwawu-Cabarrot 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 Total 46/84 17/38 22/24 9 27 36 27 21 9 11 3 131 Pacers / 128 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval I. Jackson 28 4/9 1/1 3/4 6 9 15 0 4 1 2 2 0 12 22 O. Brissett 29 5/8 3/5 2/4 1 3 4 2 4 1 2 0 +5 15 15 T. Haliburton 40 9/15 3/5 4/4 1 1 2 10 2 1 5 0 +2 25 27 B. Hield 39 9/20 2/7 5/6 0 4 4 5 5 1 2 0 +4 25 21 T. Taylor 25 6/8 1/2 3/4 3 1 4 0 0 0 0 0 -10 16 17 J. Smith 27 5/9 1/4 2/2 4 6 10 2 4 2 0 2 -1 13 25 D. Washington Jr. 34 8/17 4/9 2/2 0 3 3 3 1 1 4 0 -1 22 16 K. Sykes 18 0/3 0/2 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -14 0 -1 Total 46/89 15/35 21/26 15 28 43 23 21 7 15 4 128

New Orleans – Houston : 130-105

Profitant d’une équipe privée de ses meilleurs marqueurs et dont la défense a tendance à souffrir dernièrement, les Rockets ont bien entamé la partie, prenant six points d’avance. Mais les hommes de Stephen Silas ont perdu trop de ballons (25) pour continuer sur ce rythme.

New Orleans répond avec un 9-0 en deuxième quart-temps et prend les commandes à la pause. Jonas Valanciunas fait mal près du cercle, Jaxson Hayes fait le spectacle et avec 53 points à eux deux, ils enfoncent les Texans en seconde période. Après le troisième acte, il n’y plus de suspense et il y aura jusqu’à 30 points d’écart en dernier quart-temps.

Pelicans / 130 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval H. Jones 30 3/11 0/4 1/2 1 2 3 2 5 1 4 0 +19 7 0 N. Marshall 37 6/12 1/5 4/6 3 7 10 2 2 2 2 0 +18 17 21 J. Valanciunas 27 12/18 1/3 7/7 4 6 10 3 3 1 1 1 +14 32 40 J. Hayes 27 6/8 2/3 7/9 0 6 6 0 4 2 1 1 +17 21 25 D. Graham 28 3/9 2/6 2/2 0 1 1 7 1 2 1 0 +12 10 13 A. Johnson 4 0/2 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 +1 0 0 W. Hernangomez 17 4/6 1/1 3/4 3 3 6 4 0 1 1 1 +10 12 20 J. Alvarado 30 7/14 2/6 0/0 0 2 2 10 3 6 0 0 +24 16 27 T. Murphy III 21 4/7 0/2 0/1 2 2 4 2 1 1 0 0 +8 8 11 T. Wallace 20 3/6 1/2 0/3 0 2 2 0 1 0 0 0 +2 7 3 Total 48/93 10/32 24/34 14 31 45 30 20 17 10 3 130 Rockets / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 20 6/10 2/5 0/0 1 1 2 0 4 0 3 0 -11 14 9 C. Wood 26 3/9 0/2 2/2 2 10 12 4 3 0 2 1 -23 8 17 G. Mathews 29 2/3 1/2 2/4 0 0 0 0 1 0 1 0 -21 7 3 K. Porter Jr. 26 2/9 1/5 1/3 1 5 6 5 3 0 5 1 -20 6 4 J. Green 27 6/13 2/5 3/3 1 1 2 4 1 1 4 0 -18 17 13 U. Garuba 7 1/1 1/1 0/0 0 3 3 0 1 0 1 1 +3 3 6 B. Fernando 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 -1 0 1 K. Martin Jr. 26 2/6 0/2 1/1 0 1 1 2 3 0 1 0 -14 5 3 D. Nwaba 14 5/6 2/2 3/6 1 0 1 1 1 1 0 2 -3 15 16 A. Sengun 15 4/6 1/1 0/0 1 3 4 1 6 0 1 0 -4 9 11 J. Christopher 26 5/9 1/4 2/4 1 4 5 2 1 1 5 0 -8 13 10 D. Nix 22 3/5 1/2 1/2 1 1 2 5 0 0 2 0 -5 8 10 Total 39/77 12/31 15/25 9 30 39 24 26 3 24 4 105

Oklahoma City – Memphis : 118-125

Le Thunder a mené quelques secondes en début de match, avant que Memphis ne fasse la course en tête. Steven Adams a dominé en premier quart-temps et les Grizzlies avaient déjà douze points d’avance au début du deuxième quart-temps. Oklahoma City le commence avec un 7-0, pour réduire l’écart à la pause.

Shai Gilgeous-Alexander, bien qu’il soit touché par les fautes, est sur le parquet en troisième quart-temps et avec lui, le Thunder y croit encore. Surtout quand ensuite, Darius Bazley et Theo Maledon font un ultime effort en dernier quart-temps. Mais les Grizzlies, et Dillon Brooks qui était de retour, ont tenu.