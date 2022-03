Victoire miraculeuse des Sixers à Orlando

Qui aurait pu imaginer que Orlando, dernier de la conférence Est pousserait les Sixers du duo Embiid-Harden en prolongation ? Les coéquipiers de Markelle Fultz méritaient même de gagner après avoir mené de 17 points en 1ère mi-temps et encore de 10 points dans le quatrième quart-temps. Déjà vainqueurs des Wolves vendredi soir, les joueurs du Magic ont même eu la balle de match, mais Cole Anthony, bien défendu par Matisse Thybulle, a vu son tir à 3-points taper le fond du cercle…

A la ramasse en première mi-temps, avec un James Harden privé de ballon, les Sixers ont heureusement pour eux élevé le niveau de jeu après la pause. D’abord, Joel Embiid a commencé à être mieux trouvé par ses coéquipiers. Ensuite, James Harden est enfin parvenu à se défaire des griffes des jeunes du Magic. A la suite d’un tir à 3-points d’Embiid à quatre minutes de la fin, les Sixers ont même pris les devants pour la première fois du match. Mais Orlando n’a rien lâché et la fin de match est âpre. C’est bien simple, plus personne ne parvient à marquer dans le « money time » ! On part en prolongation alors qu’aucune équipe n’est parvenue à inscrire le moindre point pendant trois minutes…

Là encore le Magic prend les devants pour mener de quatre points à 85 secondes de la fin avec un Anthony en feu : trois paniers à 3-points de suite (113-109) ! Mais Harden s’en va marquer près du cercle, puis il trouve Tobias Harris à 3-points (114-113). Derrière Tyrese Maxey loupe un lancer. Franz Wagner et Harden aussi. Personne ne veut gagner ce match ? La balle de match revient à Anthony… mais son dernier tir échoue et Philly s’impose 116-114.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Une histoire de lancers francs… On dit souvent qu’un match de basket se joue sur les détails, et le lancer-franc en fait partie. En prolongation, Wagner a eu la balle d’égalisation, mais il rate son premier lancer. Derrière, James Harden peut repousser le Magic à 3-points, mais il loupe son lancer, offrant une balle de victoire aux Sixers.

L’envie des Sixers. Les joueurs de Doc Rivers ont montré une belle force de caractère pour revenir dans le matche. Menés et dominés outrageusement en 1er mi-temps, les Sixers ont réussi à renverser la vapeur en seconde période. James Harden et Joel Embiid ont monté le rythme en attaque et Philadelphie a enchaîné les stops défensifs. Comme d’autres, c’est par la défense que Philly trouve son rythme et joue son meilleur basket.

TOPS/FLOPS

✅Joël Embiid. Avant de se frotter à Nikola Jokic ce lundi soir, Joël Embiid a eu la possibilité de se chauffer. Plutôt passeur dans un premier temps, il a su monter en régime par la suite. Enfin trouvé par ses coéquipiers près du panier, il est devenu injouable. Son adresse n’est pas très élevée (9/28 aux tirs), mais sa puissance fait le reste. Il s’est présenté 17 fois sur la ligne des lancers francs pour finir avec 33 points. Le tout avec 16 rebonds pour lui.

✅Tobias Harris. Si les Sixers veulent aller loin en playoffs, Harris devra être au top. Moins sollicité en attaque depuis l’arrivée d’Harden, c’est lui qui plante ce 3-points qui fait très mal en prolongation. Bien avant, c’est lui qui avait maintenu à flot son équipe dans la première période. Il a moins le ballon en main, mais sa qualité de tir est importante : 26 points et 9 rebonds pour lui.

✅Wendell Carter Jr. Petit à petit, l’ancien joueur des Bulls commence à faire de très belles choses en NBA et à s’imposer comme leader. Présent aux rebonds, il a su imposer sa puissance dos au panier mais aussi face au cercle. Pourtant opposé à Embiid, il signe 23 points et 12 rebonds. Il est le symbole des valeurs du Magic : de l’agressivité, de l’enthousiasme et de la défense.

⛔Le banc des Sixers. Seulement 19 points, dont 16 pour le seul Georges Niang, inscritspar le banc des Sixers. DeAndre Jordan et Shake Milton n’ont pas eu d’impact sur le jeu, et c’est inquiétant à un mois des playoffs.

LA SUITE

Orlando (18-51) : Mardi, réception des Nets de Kevin Durant et Kyrie Irving.

Philadelphie (41-25) : Gros back-to-back avec la visite des Nuggets de Nikola Jokic.