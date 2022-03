Les Suns mettent une nouvelle fessée aux Lakers !

Avec quatre défaites sur leurs neuf dernières sorties, les Suns ne sont plus aussi dominateurs qu’en début de saison. Logique quand on joue sans Chris Paul, et que Devin Booker a manqué plusieurs matches. Mais la réception des Lakers a offert l’occasion idéale de se refaire la cerise pour Phoenix qui venait de mordre la poussière à domicile face à Toronto.

Un quart-temps aura suffi à Devin Booker et Deandre Ayton pour faire la différence. Avec 48 points inscrits, les Suns ont tout simplement établi un record offensif sur le premier quart, avant de faire de même en première mi-temps avec 79 points. Au final, les Suns s’imposent sans le moindre souci (140-111) derrière un effort équilibré et 7 joueurs à 10 points ou plus.

En face, seul rayon de soleil pour des Lakers bien pâlots : un nouvel « accomplissement » pour LeBron James qui devient le seul joueur de l’histoire de la Ligue à atteindre le cap mythique des 30 000 points, 10 000 rebonds et 10 000 passes en carrière.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Suns font la différence dès le premier quart. Si les Lakers semblaient avoir pris le match par le bon bout avec un 6-2 initial, les Suns les ont rapidement rappelés à l’ordre avec un 14-0 qui va les lancer sur leur meilleur premier quart de la saison. Face à la défense gruyère des Lakers, Phoenix va passer 48 points à un très bon 20/33 aux tirs (61%) dont 7/12 à 3-points (58%) avec 14 passes et aucune balle perdue, tandis que les Lakers ne pourront scorer que 22 points à 8/23 (35%) dont 1/10 à 3-points (10%), avec 7 balles perdues et seulement 2 passes… Une véritable démonstration qui va lancer le cavalier seul des Suns pour toute la soirée.

– Deandre Ayton était remonté. Auteur d’un petit match à 16 points et 7 rebonds dans la défaite face à Toronto, Deandre Ayton a envoyé un message à son coach, Monty Williams, dans la soirée pour lui indiquer qu’il serait prêt à dominer les Lakers, d’autant plus quand ces derniers jouent sans véritable intérieur. Le pivot des Suns a assumé ses propos avec un match à 23 points et 16 rebonds, le tout à un très efficace 11/14 aux tirs.

– Encore un record pour LeBron. C’est en début de 2e quart que LeBron James a atteint un nouveau cap, que lui seul à réussi à atteindre et dépasser : celui des 30 000 points, 10 000 rebonds et 10 000 passes en carrière. Comme un symbole, c’est sur une passe pour un 3-points de Carmelo Anthony, un de ses camarades de Draft (2003) qu’il a réussi cet exploit statistique. Un exploit dont il ne prend pas encore pleine conscience : « Je n’ai pas de mots quand ce genre de choses m’arrive. Je pense automatiquement à ma ville de naissance d’Akron et mon enfance. Aux rêves que j’avais de jouer dans cette Ligue, au plus haut niveau. D’être seul dans une catégorie statistique, c’est cool mais je n’arrive pas vraiment à en faire sens. »

TOPS/FLOPS

✅ Devin Booker. L’arrière star des Suns n’a que très peu apprécié le commentaire d’avant match d’Anthony Davis, expliquant que Phoenix avait eu de la chance de passer l’an dernier en playoffs face aux Lakers après sa blessure. Du coup, il lui a répondu sur les planches avec un match de patron. 30 points, 10 passes et 4 interceptions plus tard, Devin Booker pouvait sourire en postgame : « Au lieu d’élever le débat, tu fais un commentaire comme celui-là… Je l’ai entendu mais ça ne nous a pas motivés particulièrement, ça allait arriver quoi qu’il se passe. C’est juste amusant. »

✅ Deandre Ayton. Le pivot de Phoenix voulait se racheter d’un petit match face à Toronto, et il avait envoyé un message à son coach en ce sens. Avec son double-double à 23 points et 16 rebonds, Deandre Ayton a facilement dominé le secteur intérieur, inexistant, des Lakers.

✅ LeBron James. À 31 points, 7 rebonds et 6 passes, LeBron James enchaîne les performances individuelles à défaut de pouvoir porter son équipe vers des victoires. A 10/20 aux tirs, il n’a pas trop tiré sur la corde. Il faut dire que dans ce match joué dès le début, le King a au moins pu se reposer tout le dernier quart…

⛔ Russell Westbrook. Punching ball des fans des Lakers cette saison, Russell Westbrook a semble-t-il perdu sa légendaire envie de briller. Hier soir, il a paru très éteint avec seulement 13 points au compteur, et deux fois plus de balles perdues (4) que de passes décisives (2). Au moins, il n’a pas arrosé…

LA SUITE

LA Lakers (29-38) : réception des Raptors dans la nuit de lundi à mardi.

Phoenix (54-14) : déplacement à la Nouvelle Orléans dans la nuit de mardi à mercredi.