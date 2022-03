Les anciens Pistons jouent un très mauvais tour à Detroit

Comme souvent avec les matchs de l’après-midi aux États-Unis, ça ne part pas sur les chapeaux de roue. C’est particulièrement vrai pour les Clippers, qui n’ont aucun rythme et ne mettent pas un tir.

Après cinq minutes de jeu, Los Angeles n’a toujours inscrit que 2 points et Detroit prend donc le large. Il y a déjà 18 points d’avance pour les Pistons (44-26) dans le deuxième quart-temps, mais Marcus Morris rentre quelques tirs compliqués et, finalement, la troupe de Tyronn Lue n’est pas trop décrochée (53-39) à la mi-temps.

Surtout, Los Angeles est habitué aux comebacks cette saison. À l’image de Reggie Jackson, qui multipliait les grigri inutiles en début de rencontre sans aucune efficacité, les Clippers trouvent enfin du rythme offensif au retour des vestiaires. Et comme leur défense est toujours solide, les Pistons voient leur avance fondre. Cade Cunningham fait pourtant son match, et Jerami Grant plante quelques tirs, mais il n’y a plus que 2 petits points d’écart (72-70) à l’entame du dernier round entre les deux formations.

Et ce sont les anciens Pistons qui vont faire la différence. L’arme fatale des « comebacks » de Los Angeles, Luke Kennard, enchaîne ainsi les shoots pour continuer à saper le moral de son ancienne équipe, alors que le duo Jackson/Morris prend le relais pour arracher un nouveau succès (106-102) compliqué.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’affreux début de match des Clippers. Un match en début d’après-midi sur la côte Est, ça équivaut à un match en fin de matinée pour les organismes californiens, et ça s’est vu avec ce début de match calamiteux et sans aucun rythme. Heureusement que Detroit n’était pas non plus en grande forme car l’écart (13-2) après cinq minutes aurait pu être beaucoup plus handicapant pour Tyronn Lue et sa troupe.

– Les anciens Pistons en bourreaux. Si Marcus Morris (31 points) a tenu son équipe à bout de bras en première mi-temps, c’est Luke Kennard qui a fait le plus mal à son ancienne équipe sur la fin de match, avec 11 points à un parfait 4/4 au tir dans l’ultime quart-temps. Et comme Reggie Jackson s’est aussi réveillé…

– Los Angeles, roi du comeback. On ne compte plus les comebacks des Clippers cette saison. Encore menés de 18 points, ils ont encore réussi à revenir pour l’emporter après ce démarrage raté. Cette équipe est vraiment dans la réaction, mais c’est vraiment dans ces situations qu’elle est la meilleure.

TOPS/FLOPS

✅ Marcus Morris. Sans Paul George et Kawhi Leonard, Tyronn Lue répète que le jeu offensif des Clippers repose sur Reggie Jackson et Marcus Morris. Le premier n’était pas dans son assiette en début de match, et c’est donc le second qui a porté tant bien que mal l’attaque de Los Angeles, avec 31 points au total.

✅ Luke Kennard. Il a traversé les trois premiers quart-temps comme un fantôme, avant de prendre feu dans la dernière période pour faire très mal à son ancienne formation. Il adore les comebacks.

✅ Cade Cunningham. C’est vraiment devenu le patron des Pistons et ses choix sont de plus en plus justes. Il lui a manqué un petit rebond pour réaliser un triple-double, et surtout la victoire. Il aurait peut-être d’ailleurs pu jouer encore davantage pour lui au moment où les Clippers prenaient le dessus.

⛔ Le début de match. Pour ceux qui veulent regarder le match en replay, vous pouvez zapper le premier quart-temps, voire la première mi-temps.

LA SUITE

Detroit (18-50) : visite compliquée à Miami, mardi soir

LA Clippers (36-34) : le « road trip » continue à Cleveland, dès demain soir