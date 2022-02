Stats & Highlights | La passe de trois pour les Clippers, six à la suite pour les Nuggets

Les Nuggets continuent d’avoir le vent dans le dos, avec une sixième victoire d’affilée. Et celle-ci, décrochée à Portland, ne fut pas la plus difficile à obtenir.

Pour les Clippers, la soirée fut plus rude, mais aussi heureuse, face à des Rockets englués dans les défaites. Les joueurs de Tyronn Lue s’accrochent avec un troisième succès de rang.

Houston – LA Clippers : 98-99

Les Rockets peuvent avoir des regrets. Devant de 13 points en première mi-temps, puis toujours propriétaire d’une avance de 9 points en début de dernier quart-temps, après un panier de Kenyon Martin Jr, Houston a sombré au pire des moments.

Los Angeles passe alors un 13-0 pour reprendre les commandes. Pendant trois minutes, les troupes de Stephen Silas sont aphones. Enfin, elles marquent un 5-0 pour respirer. Les deux formations échangent les paniers, mais Reggie Jackson va être plus décisif que les Texans. De plus, un contre d’Ivica Zubac, d’abord sifflé comme une faute mais « challengé » par les Clippers, va empêcher les Rockets de revenir. Neuvième défaite de suite pour Houston.

Rockets / 98 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 32 6/11 2/4 0/0 0 6 6 4 3 4 0 0 -10 14 23 C. Wood 32 6/12 1/2 2/4 2 5 7 1 5 0 0 0 +4 15 15 D. Schroder 38 4/15 2/6 1/2 1 7 8 10 5 0 2 0 +3 11 15 E. Gordon 31 2/9 2/6 0/0 1 3 4 2 2 0 1 0 -12 6 4 J. Green 38 4/18 2/10 0/0 1 2 3 3 1 2 0 0 +4 10 4 K. Martin Jr. 15 3/6 3/3 1/2 0 2 2 2 1 0 0 0 +5 10 10 A. Sengun 16 5/8 1/3 4/6 1 2 3 0 2 0 2 0 -4 15 11 G. Mathews 26 5/10 4/8 3/4 0 1 1 1 1 2 1 0 +8 17 14 J. Christopher 13 0/3 0/0 0/0 0 3 3 3 1 0 0 0 -3 0 3 Total 35/92 17/42 11/18 6 31 37 26 21 8 6 0 98 Clippers / 99 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval N. Batum 21 2/6 1/3 0/0 0 5 5 1 0 1 0 1 -1 5 9 M. Morris Sr. 32 3/11 2/5 5/5 0 3 3 1 3 0 3 0 -1 13 6 I. Zubac 34 5/5 0/0 4/6 4 11 15 3 3 1 4 6 +16 14 33 R. Jackson 38 9/21 2/6 6/9 0 9 9 6 4 0 5 0 +9 26 21 T. Mann 27 3/5 1/2 2/2 0 8 8 2 5 2 1 1 +7 9 19 R. Covington 25 2/7 2/6 2/2 2 6 8 1 0 0 0 2 +8 8 14 I. Hartenstein 10 6/7 0/0 0/1 2 2 4 0 4 0 3 2 -11 12 13 L. Kennard 23 1/7 1/7 0/1 0 3 3 1 0 0 0 0 -10 3 0 A. Coffey 25 3/6 2/4 1/2 1 2 3 3 3 0 2 0 -2 9 9 B. Boston Jr. 4 0/2 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -10 0 -1 Total 34/77 11/34 20/28 10 49 59 18 22 4 18 12 99

Portland – Denver : 92-124

Nikola Jokic n’a pas joué les 14 dernières minutes du match, c’est dire si la soirée fut tranquille pour le MVP 2021 et sa bande. Les Nuggets jouaient pour la deuxième fois en deux jours et n’ont pas toujours été brillants, mais face à une faible équipe de Portland, ça passe sans problème.

Denver a accéléré avec un 18-4 en début de deuxième quart-temps, pour se donner plus de 20 points d’avance et les Blazers n’ont plus jamais été une menace dans cette partie. Le banc a profité de cette promenade de santé pour se montrer (76 points), avec notamment 20 points et 10 rebonds de JaMychal Green ou encore 19 points et 8 rebonds de DeMarcus Cousins.