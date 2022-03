Les Pelicans enfoncent les Lakers dans la crise

Après leur exploit face à Phoenix, les Pelicans enchaînaient avec un autre match à l’extérieur, cette fois à Los Angeles, pour y affronter des Lakers en plein doute.

Et à part pour le premier quart, il n’y a pas eu match avec une démonstration offensive du trio des Pelicans, CJ McCollum (22 points, 8 passes), Jonas Valanciunas (19 points, 10 rebonds) et Brandon Ingram (19 points, 8 passes) qui a porté leur équipe vers un deuxième succès de rang (123-95).

Ce succès ne souffre d’aucune contestation tant les Lakers ont encore produit un basket médiocre, pour ne pas dire autre chose. LeBron James (32 points, 6 rebonds, 7 balles perdues) et Russell Westbrook (16 points, 6 rebonds, 7 balles perdues) ont tenté de créer du jeu, mais dans le désordre. Aussi bien offensivement que défensivement, les Lakers sont un chantier permanent, et un véritable cauchemar pour Frank Vogel et son staff…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un 17-4 en fin de deuxième. Les Lakers n’auront finalement tenu qu’un quart temps… À -4 après le premier, les Pelicans ont réussi à s’envoler dans le deuxième grâce à un 17-4 à l’approche de la mi-temps. Si Russell Westbrook avait été bon en début de match, avec 8 points, les Lakers n’avaient plus que James et Anthony pour marquer des points en deuxième quart, avec un 3-points veinard avec la planche pour limiter la casse à 11 points de débours à la mi parcours.

– Un 26-7 rédhibitoire en troisième. Mais les Lakers n’ont pas tardé à lâcher au retour des vestiaires. La preuve ? Jeanie Buss, la proprio, n’a même pas réussi à tenir : elle a quitté la Crypto.com Arena en fin de 3e quart ! Encaissant un 26-7 initié par CJ McCollum, les Lakers se sont gentiment laissés couler à pic. Déjà à 16 balles perdues en première mi-temps, Los Angeles terminera à 23, un total exorbitant mais qui prouve bien que cette équipe n’a toujours aucune cohésion collective.

– La plus grosse marge de victoire des Pelicans face aux Lakers. Le résultat final est une deuxième défaite de rang pour les Lakers qui restent sur cinq revers en six matchs, et ce, sur la plus grosse marge de victoire de l’histoire de la franchise de Louisiane (+28). À l’inverse, La Nouvelle-Orléans retrouve des couleurs avec une deuxième victoire de suite, après celle de prestige face à Phoenix. Dans la course pour le « play-in », les Pélicans ont repris l’avantage sur les Blazers. Et ils pourraient bien faire de même avec leur adversaire du soir, les Lakers, eux aussi en pleine dégringolade…

TOPS/FLOPS

✅ CJ McCollum. Depuis son transfert de Portland, CJ McCollum s’en donne à cœur joie avec sa nouvelle équipe. À part pour son premier match sous ses nouvelles couleurs à 15 unités, il a réussi 4 matchs sur 5 au-dessus de la trentaine de points, et il n’est pas descendu sous les 22, son total d’hier soir face aux Lakers, avec 8 passes et 3 interceptions en bonus. Le tout à 8/15 aux tirs. Très propre.

✅ Jonas Valanciunas. Avec 18 points et 12 rebonds de moyenne cette saison, Jonas Valanciunas confirme sa production enregistrée du côté de Memphis ces dernières années. Avec la Nouvelle Orléans, le pivot balte détient moins de tickets shoot mais il semble bien s’adapter à l’arrivée de McCollum, auteur d’un troisième double-double sur ses quatre dernières apparitions (son 37e cette saison, 3e en NBA), avec 19 points et 10 rebonds, à un très bon 7/10.

✅ ⛔ LeBron James. Le All-Star Break est passé mais la mascarade continue pour les Lakers. Après son weekend de retour à la maison à Cleveland, LeBron James retrouve la dure réalité de son équipe NBA. Et, comme depuis plusieurs semaines, il assure statistiquement parlant, avec 32 points, 6 rebonds et 3 passes, plus 2 interceptions et 2 contres, mais le maître à jouer des Lakers a bien du mal à diriger la manoeuvre (7 balles perdues)…

⛔ Russell Westbrook. L’autre moteur des Lakers en l’absence d’Anthony Davis a également beaucoup de mal à entraîner son équipe. Il finit avec 16 points, 6 rebonds et 1 seule passe contre 7 ballons perdus. Ajoutez-y son 5/15 aux tirs et vous comprenez que la fin de saison risque d’être longue à Los Angeles.

LA SUITE

New Orleans (25-36) : réception des Kings dans la nuit de mercredi à jeudi

LA Lakers (27-33) : réception des Mavs dans la nuit de mardi à mercredi