Kelly Olynyk fait tomber Charlotte au buzzer de la prolongation !

Il y a quinze jours, Charlotte n’avait fait qu’une bouchée de Detroit sur son parquet, s’imposant 141-119.

Au Spectrum cette nuit, la physionomie de ce duel a été toute autre. Si les Pistons ont affiché un visage plus conquérant récemment en tapant les Celtics et les Cavs, il manquait toutefois Marvin Bagley III (cheville) dans les rangs de Dwane Casey cette nuit, ce qui n’a pas empêché Detroit de tenir la dragée haute aux Hornets.

Les Pistons ont répondu à chaque offensive des locaux, à l’image du duo Diallo-Bey dans le premier acte (28-31). Detroit a également fait le show comme sur le dunk massif d’Hamidou Diallo tandis que le culot de Killian Hayes a maintenu les siens devant après un dribble dans le dos suivi d’un 2+1 devant PJ Washington (32-36).

C’est ainsi que Charlotte s’est retrouvé mené à la pause (54-58) malgré tous les efforts du trio Ball-Rozier-Bridges. La réaction des locaux était attendue au retour des vestiaires, et c’est Terry Rozier qui a mené la révolte, en scorant 10 points pour égaliser à 74-74 avant de passer le relais au bondissant Miles Bridges qui a fait virer les siens en tête à 12 minutes du terme (84-82).

Les Pistons étaient pourtant loin d’avoir dit leur dernier mot, comme lors d’un incroyable échange de 3-points entre les deux équipes. Aux côtés d’un Kelly Olynyk impérial, Detroit a également pu s’appuyer sur Cade Cunningham et Jerami Grant pour maintenir le suspense, le rookie faisant passer les siens en tête suite à deux lancers et un floater avec la planche à deux minutes de la fin (109-110).

Saddiq Bey a ensuite répondu au 3-points de Terry Rozier avec un panier arraché après un rebond offensif et un missile depuis le corner (112-115). Problème, au moment de conclure, Cade Cunningham a manqué un lancer-franc, permettant à PJ Washington d’égaliser sur le fil avec une claquette qui a envoyé les deux équipes en prolongation (116-116).

Le départ canon des Hornets emmenés par un Miles Bridges déchaîné n’a pas suffi, Jerami Grant et Saddiq Bey refusant d’abdiquer. LaMelo Ball et PJ Washington ont craqué au pire moment sur deux tentatives sous le cercle, laissant l’opportunité à Detroit de tuer le match. À la toute dernière seconde, Killian Hayes a alors trouvé Kelly Olynyk qui a exécuté le tir parfait en se retournant pour scorer un buzzer-beater qui a climatisé l’assemblée, les Pistons l’emportant sur le fil (126-127).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Fin de série pour les Hornets. Charlotte n’avait plus perdu face à Detroit depuis « l’Opening night » de la saison 2017/18 ! Les Hornets avaient ainsi l’occasion de sweeper les Pistons pour une cinquième saison de suite. Mais les hommes de Dwane Casey ont trouvé un moyen de mettre fin à cette folle série qui s’est donc arrêtée à 15 victoires de suite pour Charlotte, afin de signer leur 15e succès de la saison.

– LaMelo Ball vs Cade Cunningham. Contrairement à la dernière confrontation entre les deux équipes, on a eu le droit à un vrai duel entre le rookie de l’année 2021 et l’un des principaux candidats à sa succession. Les deux meneurs ont ainsi pu se livrer une belle bataille au cours de laquelle ils ont surtout brillé par leur incapacité à tuer le match, entre le lancer manqué en toute fin de quatrième quart-temps et l’avant dernier tir de la prolongation raté par Cade Cunningham, et les nombreuses approximations de LaMelo Ball au tir (6/24) qui ont également coûté très cher aux Hornets. Ce dernier s’en est tiré avec 17 points, 7 rebonds et 7 passes décisives tandis que Cade Cunningham a rendu 19 points, 5 rebonds et 6 passes décisives.

TOPS/FLOPS

✅ Kelly Olynyk. L’intérieur est le héros du match avec le panier de la victoire au buzzer. Mais dans sa globalité, sa prestation aura été remarquable. On retiendra notamment son coup de chaud en quatrième quart-temps (13 de ses 20 points) qui a permis à Detroit de tenir le coup, jusqu’à cette prolongation et cette issue heureuse pour lui.

✅ Terry Rozier. Le joueur sur lequel Charlotte s’est reposé pendant quatre quart-temps pour tenir la baraque. Malheureusement pour lui, ses 33 points, 5 rebonds et 2 passes décisives n’auront pas suffi pour permettre aux Hornets d’enchaîner.

✅ Saddiq Bey. L’ailier a livré un match de guerrier, donnant le ton au reste de son équipe par son agressivité et son efficacité. C’est lui qui a inscrit les paniers importants aux côtés de Jerami Grant sur la fin pour maintenir son équipe en vie, jusqu’à ce petit bijou de Kelly Olynyk. Il termine meilleur marqueur de son équipe avec 28 points (à 11/18 au tir) pour accompagner ses 8 rebonds et 3 passes décisives.

⛔ Les deux postes 5 de Charlotte. C’était le point faible affiché des Hornets jusqu’à l’arrivée de Montrezl Harrell en back-up de luxe de Mason Plumlee. Sauf que le tandem a failli cette nuit, brillant par leur discrétion, entre les 5 points de Plumlee et les 2 points d’Harrell, habitué à d’autres standards depuis son arrivée en Caroline du Nord. Au rebond aussi, le duo n’a pas suffisamment pesé, Detroit ayant gobé 54 rebonds contre 46 pour Charlotte.

LA SUITE

Charlotte (30-32) : Les Hornets seront en « back-to-back » ce soir sur le parquet de Milwaukee.

Detroit (15-46) : les Pistons se rendront à Washington mardi soir.