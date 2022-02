L’incroyable effondrement des Warriors face aux Mavs !

Comme le 25 janvier dernier, lorsqu’ils avaient battu Dallas de 38 points, les Warriors semblaient se diriger vers une victoire facile. Ils ont compté jusqu’à 21 points d’avance en troisième quart-temps et ont mené pendant 45 minutes… avant de subir la foudre des Mavs.

À la rue en défense pendant trois quart-temps, Dallas est passé de passoire à injouable de ce côté du terrain et derrière 10 points de Spencer Dinwiddie et 9 de Luka Doncic, ils ont infligé un 26-1 aux Warriors pour revenir, prendre l’avantage et dégoûter tout le Chase Center !

Suite à un premier quart-temps de rêve où ils avaient tout de suite pris 18 points d’avance, les Warriors avaient le match en main. Leur défense active sur Luka Doncic avait forcé le Slovène à perdre neuf ballons, leur permettant de trouver leur rythme derrière le trio Wiggins – Curry – Payton. Spencer Dinwiddie en deuxième quart-temps, puis Luka Doncic, auteur de dix points de suite en fin de troisième quart-temps, avaient tenté de ramener Dallas mais les Warriors avaient su encaisser avant de reprendre le large à chaque fois.

Le troisième effort de Dallas sera pourtant le bon. Les 19 points d’avance des Warriors ont fondu comme neige au soleil. Steve Kerr, Stephen Curry et compagnie étaient K.O. debout, impuissants face à la déferlante texane, qui a médusé le Chase Center.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Warriors annoncent la couleur. À l’instar de leur victoire nette et sans bavure à Portland, les Warriors ont entamé ce match face aux Mavs avec application et énergie. Tout est partie de leur défense. Ils ont provoqué six pertes de balles, dont quatre de Luka Doncic, en étant systématiquement sur les lignes de passes. Stephen Curry et Gary Payton II ont ainsi pu pousser la balle en transition et Golden State a rapidement trouvé de l’adresse. Leur 6 sur 10 à 3-points leur a d’ailleurs permis de débuter la rencontre par un 30-12.

– La journée « portes ouvertes » de la défense de Dallas pendant trois quart-temps. Lors des 36 premières minutes du match, les coéquipiers de Stephen Curry ont déroulé leur basket. Outre les opportunités en transition, la défense de Dallas a eu énormément de mal à contenir les Warriors en un-contre-un. Ces derniers ont ainsi pu attaquer le cercle et y finir, marquant 44 points de leurs 88 points dans la peinture. L’addition aurait pu être plus salée si Golden State avait converti plus de 32% de ses tirs à 3-points malgré de nombreuses tentatives grandes ouvertes.

– Le retour fulgurant des Mavs. Tout est parti de six points de suite de Josh Green face à une défense de Golden State qui montrait des signes de suffisance. À +19, qui pouvait leur en vouloir ? Malheureusement pour les Warriors, leur attaque a aussi baissé de ton alors que Dallas avait augmenté son intensité défensive. Golden State s’est alors retranché derrière le tir de loin. Ils ont raté 13 de leurs 15 tentatives, dont 1 sur 8 à 3-points, alors que Spencer Dinwiddie attaquait lui le cercle sans relâche pour ramener son équipe. Le momentum a alors complètement changé de sens. La circulation du ballon était désormais côté Dallas et leur adresse est venue avec ce rythme retrouvé. Doncic alors pris le relais de Dinwiddie pour finir le boulot. Les Mavs ont passé un 26-1 aux Warriors en huit minutes ! Ils gagnent le dernier quart temps 33-13 pour aller chercher un hold-up parfait.

TOPS/FLOPS

✅ Spencer Dinwiddie. À son avantage en première mi-temps alors que son équipe était dans le dur, le néo-Maverick a marqué 10 de ses 24 points en dernier quart-temps pour mener le retour de son équipe. Il ajoute 5 passes décisives et 4 rebonds, à 10 sur 14 aux tirs.

✅ Dorian Finney-Smith. L’ailier des Mavs s’est lui aussi réveillé en dernier quart-temps. Il a haussé le ton en défense, entrainant ses coéquipiers derrière lui. Il a également marqué 7 de ses 14 points et pris 4 de 9 rebonds lors de la dernière période.

✅ ⛔ Luka Doncic. La star des Mavs a été fortement gênée par la défense des Warriors pendant trois quart-temps, perdant 9 ballons ! Il a toutefois retrouvé son adresse et sa vista en fin de match. Il termine meilleur marqueur du match avec 34 points et capte 11 rebonds.

✅ ⛔ Stephen Curry. Comme face à Portland, Stephen Curry a joué le chef d’orchestre pendant les trois premiers quart-temps, avec 9 passes décisives. Il a fini le match avec 27 points mais n’a pas été en mesure de réveiller son équipe dans le money time, ratant 6 de ses 8 tirs.

⛔ Jonathan Kuminga. Le rookie a eu beaucoup de mal cette nuit, enchainant les erreurs, les maladresses, et écopant même d’une faute technique. Il a souvent permis aux Mavs de rester dans le coup.

LA SUITE

Golden State (43-18) : les Warriors enchainent quatre déplacements de suite, en commençant à Minneapolis mardi, avant de retrouver les Mavs à Dallas jeudi.

Dallas (36-25) : les Mavs prennent la direction de Los Angeles pour faire face aux Lakers mardi.