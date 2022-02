Les Knicks submergés par le duo Joel Embiid – James Harden

Sans surprise, la première mi-temps de la rencontre est animée par le « show » Joel Embiid et James Harden. Sur la plus prestigieuse des scènes NBA, le nouveau duo phare de Philly brille tout au long des 24 premières minutes : James Harden est à 15 points (4/7), 5 rebonds, 10 passes et 4 interceptions à la mi-temps, quand son compère a lui déjà inscrit 20 points. Pour leur deuxième ensemble seulement, ils font preuve d’une facilité déconcertante à se trouver sur demi-terrain.

Mais surtout, les deux All-Star des 76ers cumulent un invraisemblable 17/20 aux lancers-francs, preuve de l’immense difficulté de la défense des Knicks à les contenir.

Chez les Knicks justement, c’est RJ Barrett, au sortir de son record en carrière, qui est le plus en vue. Très agressif vers le cercle (mais encore maladroit sur la ligne de réparation : 4/8), le Canadien montre de l’envie. Aidé par un bon Julius Randle (11 points, 5 rebonds, 2 passes) et un excellent Evan Fournier (14 points, 4/7 derrière l’arc), il permet à des Knicks pourtant dominés de rester tant bien que mal au contact des 76ers à la mi-temps (65-56).

La deuxième mi-temps est bien plus équilibrée puisque les Knicks remportent facilement le troisième quart-temps (33-26), affichant un visage bien plus combatif dans l’urgence, comme très souvent cette saison, et recollent à -2 après 36 minutes (91-89). Face à un Joel Embiid toujours incontrôlable (9 points durant le quart-temps), c’est Evan Fournier qui répond (10 points). Avant qu’Immanuel Quickley ne prenne le relais à l’entame du quatrième quart-temps, avec une séquence de plusieurs paniers consécutifs qui fait rugir le Madison Square Garden, prêt pour un finish grandiose.

Mais sans Mitchell Robinson ni Jericho Sims, tous deux sortis pour six fautes, la défense des Knicks est vulnérable et le « Process » de Philly en profite : il inscrit 8 points près du panier, dont un énorme dunk en transition sur une passe de James Harden, et l’écart grimpe à nouveau. Pour, au final, une victoire logique pour Embiid, Harden et leurs coéquipiers (125-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– New York sans vrai meneur. Alors que Derrick Rose est toujours blessé et que Kemba Walker est écarté de la rotation pour de bon, les Knicks se retrouvent sans véritable meneur, à l’exception du rookie Miles McBride. Un constat qui n’a pourtant pas poussé « Thibs » à faire confiance au jeune joueur, qui n’a pas foulé le parquet une seule seconde. Le tacticien des Knicks a préféré faire confiance à Alec Burks pour gérer l’attaque de sa formation. Pour un résultat toujours très mitigé.

– Les lancers-francs, la star du match. Quand Joel Embiid et James Harden sont sur un terrain, il faut s’attendre à un grand, très grand nombre de lancers-francs tirés. Ce soir, pas de surprise : sur le parquet du Madison Square Garden, les deux joueurs ont cumulé un hallucinant 33/37 (23 pour Embiid) sur la ligne de réparation. En face, les Knicks en en ont tiré… 35 (pour 22 réussis seulement).

TOPS/FLOPS

✅ James Harden et Joel Embiid. Quelle performance des deux stars de Philly, pour leur deuxième match ensemble seulement. Le premier a réalisé un énorme triple-double, avec 29 points (8/14), 10 rebonds et 16 passes (et 5 interceptions), quand le second a piétiné la défense de New York dans la raquette, avec 37 points (7/18), dont 23 lancers-francs, 9 rebonds et 4 contres. Les Knicks ont été submergés par la force offensive du duo, une arme de destruction massive sur « pick-and-roll », impossible à éloigner de la ligne des lancers-francs.

✅ Jericho Sims. Bien qu’obligé de rejoindre le banc en début de quatrième quart-temps après une sixième faute, le rookie issu de Texas a brillé. Bien qu’il n’ait pas inscrit le moindre point, il s’est fait remarquer par son activité incessante aux rebonds (10 rebonds, 9 dans le premier quart-temps) et son énergie de tous les instants. Il a bien sûr cédé en défense au poste bas face au monstre Joel Embiid, mais sur de courtes séquences, le jeune pivot va assurément continuer de rendre des services aux Knicks.

✅ Tyrese Maxey. Le troisième joueur le plus important dans l’attaque des 76ers, c’est lui. La présence de James Harden lui permet de jouer davantage loin du ballon, et donc de retrouver son rôle naturel de scoreur. Il inscrit 21 points face aux Knicks (8/14), et ajoute 7 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. Daryl Morey, qui l’a déclaré intransférable durant les négociations avec les Nets, peut s’en féliciter.

⛔️ Alec Burks. Utilisé comme meneur par Tom Thibodeau, celui qui est en réalité un ailier n’a rien apporté aux Knicks, si ce n’est 6 points et 6 rebonds anecdotiques. Si la mène n’est certes pas son poste, il ralentit toutefois systématiquement le jeu. Quand Immanuel Quickley a joué meneur durant le match, il a accéléré le rythme et les Knicks ont bousculé les 76ers en début de quatrième quart-temps.

LA SUITE

New York (25-36) & Philly (37-23) : bis repetita mercredi, cette fois à Philadelphie