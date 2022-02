Entre surprises, caprices et chamboule-tout, ce qu’il faut retenir de la « trade deadline »

La « trade deadline » a encore été animée. Alors que Portland, Indiana et Washington ont secoué leurs effectifs, il y a eu pas mal de chassés-croisés, même si l’ultime journée a finalement vu moins de mouvements que l’an passé.

D’après Todd Whitehead, la NBA a ainsi enregistré 10 transferts le 10 février, avec 16 équipes impliquées et 33 joueurs qui ont changé de maillot, eux qui représentaient 5.4% des victoires générées cette saison. C’est moins que l’an passé, mais l’intensité de la « trade deadline » est globalement en hausse depuis plusieurs saisons.

LE PLUS MASSIF

Évidemment, c’est l’échange qui marquera sans doute à l’avenir cette « trade deadline » 2022. Alors que Ben Simmons faisait le forcing depuis des mois pour quitter Philadelphie, Daryl Morey a joué la montre pour mettre la main sur une superstar. Le plan semblait très risqué en début de campagne, mais la frustration accumulée par James Harden à Brooklyn lui a finalement donné raison, pour former un duo cinq étoiles avec Joel Embiid.

« The Beard » peut-il retrouver son meilleur niveau, après ses soucis aux ischio-jambiers ? Est-il vraiment complémentaire de Joel Embiid ? La perte de Seth Curry ne va-t-elle pas faire trop mal aux Sixers ?

On aura ces réponses dans les prochaines semaines, voire prochains mois, mais récupérer un ancien MVP contre un joueur qui n’avait clairement plus l’intention de jouer pour les Sixers, c’est déjà une victoire pour Philadelphie. James Harden a de plus activé sa « player option » pour la saison prochaine dans la foulée du trade et il y a donc un peu de temps pour travailler. Et si l’image publique de l’ancien Rocket est clairement écornée avec ce deuxième transfert réclamée en quelques mois, on sait bien que la victoire soigne beaucoup de choses.

Il ne reste donc plus à James Harden et à Joel Embiid qu’à gagner pour montrer que c’était la bonne voie.

Philadelphie : James Harden, Paul Millsap

Brooklyn : Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond, deux « premier tour » de Draft (non-protégé en 2022 et protégé en 2027)

LE PLUS SURPRENANT

Il y avait eu quelques petites rumeurs sur la « disponibilité » de Kristaps Porzingis mais, clairement, peu de monde s’attendait à voir Mark Cuban casser son duo Doncic/Porzingis après l’avoir tant défendu.

Mais les multiples blessures du Letton, et le manque de souplesse financière que son contrat engendrait, avec en plus une relation moyenne avec le Slovène, ont finalement poussé Dallas à se débarrasser de l’ancienne « licorne » des Knicks. Prototype du « strech-five », capable de protéger le cercle en défense tout en écartant le jeu en attaque lorsqu’il est physiquement en forme, Kristaps Porzingis ne vaut pour l’instant pas ses promesses.

Les Mavericks seront-ils meilleurs avec Spencer Dinwiddie et Davis Bertans, très décevants depuis plusieurs mois à Washington ? Pas sûr, mais ils pourront sans doute plus facilement changer leur effectif au besoin.

Dallas : Spencer Dinwiddie, Davis Bertans

Washington : Kristaps Porzingis

LE PLUS CRITIQUÉ

Pour les fans des Kings, c’est un nouveau « panic move » de la part de leurs dirigeants, qui ont lâché un Tyrese Haliburton qui avait promis de changer la culture du club, qui n’a plus joué les playoffs depuis 2006…

Le premier match de Domantas Sabonis sous ses nouvelles couleurs a quand même rappelé que le Lituanien n’était pas double All-Star pour rien. Bien sûr, il faudra attendre pour voir si son duo avec De’Aaron Fox peut vraiment aider Sacramento à sortir de la sinistrose, mais Luke Walton ou pas, ce groupe avait besoin de changement.

Sacramento : Domantas Sabonis, Jeremy Lamb, Justin Holiday et un « second tour » de Draft 2023

Indiana : Tyrese Haliburton, Buddy Hield et Tristan Thompson

LE PLUS « LIBÉRATEUR »

Les Kings ont finalement transféré Marvin Bagley III, qui avait certes retrouvé du temps de jeu suite à l’éviction de Luke Walton, mais qui semblait quand même attendre un changement de scène depuis longtemps.

Le 2e choix de la Draft 2018 peut-il enfin libérer son potentiel chez les Pistons, où il aura le champ libre sur le poste d’ailier fort ? Ça dépendra de sa capacité à éviter l’infirmerie du Michigan et à progresser défensivement. De son côté, Sacramento met la main sur trois jeunes joueurs, et en particulier Donte DiVincenzo, que la franchise semble vraiment apprécier puisqu’elle avait déjà tenté de le récupérer dans l’échange (avorté) de Bogdan Bogdanovic.

L’échange à quatre équipes permet aussi aux Bucks de mettre la main sur Serge Ibaka, afin de compenser un peu l’absence de Brook Lopez, et alors que le Congolais semblait frustré par son rôle aux Clippers cette saison.

LA Clippers : Semi Ojeleye et Rodney Hood

Detroit : Marvin Bagley III

Milwaukee : Serge Ibaka, deux « second tour » de Draft et de l’argent

Sacramento : Donte DiVincenzo, Josh Jackson et Trey Lyles

LES PLUS CHAMBOULE-TOUT

Si les Pacers et les Wizards ont bien modifié leur effectif, c’est sans doute Portland qui a été le plus actif lors des jours et heures qui ont précédé la « trade deadline ».

Cinq joueurs (CJ McCollum, Norman Powell, Robert Covington, Larry Nance Jr. et Tony Snell) ont été échangés, un autre (Cody Zeller) a été coupé et Portland a globalement assaini ses finances et récupéré des tours de Draft, espérant (re)reconstruire autour de Damian Lillard. Mais la fenêtre du meneur se rétrécit et, à 31 ans, il est difficile de savoir si ces mouvements permettront à Portland d’être compétitif dès la saison prochaine…

LA Clippers : Norman Powell et Robert Covington

Portland : Eric Bledsoe, Justise Winslow, Keon Johnson et un « second tour » de Draft 2025 (Detroit)

Portland : Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, Tomas Satoransky, Didi Louzada, un « premier tour » de Draft 2022 (protégé 1-4) et deux « second tour » de Draft 2026 et 2027

New Orleans : CJ McCollum, Tony Snell et Larry Nance Jr.

LES PLUS DÉFENSIFS

Boston semble avoir trouvé son identité par la défense cette saison, et c’est donc sur ce côté du parquet que Brad Stevens, pour sa première « trade deadline » comme dirigeant, a mis l’accent.

Même s’il a lâché du monde (Dennis Schröder, Josh Richardson, Romeo Langford, Enes Freedom, Bruno Fernando, un « premier tour » de Draft 2022 protégé 1-4 et un « swap » en 2028), l’ancien coach semble s’être très bien débrouillé en réussissant à récupérer le solide Derrick White, qui peut former une sacrée première ligne défensive avec Marcus Smart, même si leur adresse extérieure pourrait poser problème de l’autre côté du terrain.

Daniel Theis est lui un bon soldat, ancien de la maison, qui peut toujours apporter des minutes solides en rotation de Robert Williams III et Al Horford. Cette « trade deadline », c’est du solide à Boston.

Houston : Dennis Schröder, Enes Freedom (coupé) et Bruno Fernando

Boston : Daniel Theis

Boston : Derrick White

San Antonio : Josh Richardson, Romeo Langford, un « premier tour » de Draft 2022 (protégé 1-4) et un « swap » en 2028

LES PLUS « BUSINESS »

Alors que leurs saisons étaient terminées, Ricky Rubio et Joe Ingles ont tous deux servi de monnaie d’échange grâce à leur contrat expirant, pour permettre aux Cavaliers et au Jazz de se renforcer à court terme.

Cleveland a ainsi pu mettre la main sur Caris LeVert, en cédant certes un premier tour de Draft aux Pacers, tandis que Utah a de son côté obtenu Juancho Hernangomez et surtout Nickeil Alexander-Walker dans l’optique de la fin de saison et des playoffs. L’Espagnol et l’Australien n’ont pas été surpris, et ils s’y attendaient globalement. Joe Ingles va peut-être d’ailleurs revenir à Salt Lake City dès l’été prochain, mais ça reste l’illustration du côté « froid » de la NBA avec ces deux joueurs blessés qui deviennent des chiffres qu’on additionne.

Portland : Joe Ingles, Elijah Hughes et un second tour de Draft

Utah : Nickeil Alexander-Walker, Juancho Hernangomez

San Antonio : Tomas Satoransky et un second tour de Draft

Cleveland : Caris LeVert et un « second tour » de Draft 2022 (Miami)

Indiana : Ricky Rubio, un « premier tour » de Draft 2022 (protégé 1-14) et deux « second tour » de Draft 2022 et 2027 (Houston, Utah)

LES AUTRES

Charlotte : Montrezl Harrell

Washington : Vernon Carey, Ish Smith,

Phoenix : Aaron Holiday

Indiana : Jalen Smith et un « second tour » de Draft

Phoenix : Torrey Craig

Orlando : PJ Dozier, Bol Bol et un « second tour » de Draft

Boston : un « second tour » de Draft

San Antonio : Goran Dragic et un « premier tour » de Draft 2022 (protégé 1-14)

Toronto : Thaddeus Young, Drew Eubanks et un « second tour » de Draft 2022

Oklahoma City : KZ Okpala

Miami : un « second tour » de Draft en 2026