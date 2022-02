Domantas Sabonis envoyé aux Kings contre Tyrese Haliburton dans un échange à six joueurs !

Après Caris LeVert, les Pacers continuent leur ménage. Beaucoup pensaient que Domantas Sabonis serait conservé, mais finalement, les rumeurs autour des Kings des dernières semaines avaient vu juste.

ESPN nous apprend que le Lituanien est envoyé à Sacramento, avec Jeremy Lamb et Justin Holiday, ainsi qu’un second tour de Draft 2027. En échange, les Pacers reçoivent Tyrese Haliburton, Buddy Hield et Tristan Thompson.

Les Californiens se séparent donc de Tyrese Haliburton alors que l’arrière était censé être intouchable. Les Kings avaient fermement expliqué aux franchises intéressées, notamment les Sixers, que ni De’Aaron Fox ni Haliburton n’allaient bouger. Mais la perspective d’associer Sabonis à Fox a visiblement été plus forte.

Ce duo, intéressant sur le papier, pourrait-il enfin ramener les Kings en playoffs ? Malgré une nouvelle saison plus que moyenne, la course pour une place en « play-in » est toujours d’actualité.

Du côté des Pacers, ce transfert vient confirmer qu’une page se tourne et que la saison est définitivement enterrée. Le groupe explose et la question qui se pose désormais, c’est celle de l’avenir de Myles Turner. Sera-t-il en effet le prochain à partir d’ici quelques heures ou les Pacers vont-ils reconstruire autour de lui ?

The Pacers are trading Domas Sabonis, Jeremy Lamb and Jeremy Lamb to Sacramento for Tyrese Hailburton, Buddy Hield and Tristan Thompson, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2022