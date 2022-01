Les Kings prêts à lâcher De’Aaron Fox pour Domantas Sabonis ?

Il reste trois semaines aux franchises NBA pour monter des transferts, et tous les regards sont tournés sur Philadelphie qui pourrait se séparer de Ben Simmons. Parmi les équipes intéressées, il y a Sacramento mais les Sixers sont très gourmands, et une offre centrée autour de De’Aaron Fox et Buddy Hield ne les fera pas craquer. Philly veut une superstar en échange de son meneur, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la NBA.

Du côté de Sacramento, on est à fond sur la piste Simmons, mais le Sacramento Bee et The Athletic révèlent une autre piste : Domantas Sabonis. La saison des Pacers est bien triste entre les blessures et le Covid-19, et les dirigeants seraient parmi les plus actifs. On sait que Caris LeVert et Myles Turner pourraient faire leurs valises, mais du côté des Kings, on apprécie surtout Domantas Sabonis.

All-Star, le Lituanien est l’un des meilleurs à son poste, et il pourrait considérablement équilibrer l’attaque des Kings. Sacramento serait prêt à se séparer de De’Aaron Fox pour convaincre les Pacers, et l’intéressé a conscience qu’il pourrait quitter la Californie.

« Dans la plupart des sports, la plupart des joueurs se retrouvent dans les rumeurs. Évidemment, il n’y a pas temps de joueurs que ça qui sont vraiment intouchables, et on sait toujours que ça peut arriver » a-t-il déclaré mardi à l’entraînement.

Toujours selon le Sacramento Bee, Buddy Hield, Marvin Bagley III, Harrison Barnes et Richaun Holmes sont des joueurs qui pourraient être inclus dans des échanges. Du côté d’Indiana, on aurait déjà reçu une offre intéressante pour Domantas Sabonis, et elle serait centrée autour d’un All-Star. Un profil que les Kings n’ont pas…