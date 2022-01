Les Pacers à la recherche de premiers tours de Draft pour Myles Turner et Caris LeVert

Difficile de savoir à quoi ressemblera l’effectif des Pacers au lendemain du 10 février, date limite des transferts. Les rumeurs autour de Myles Turner et Caris LeVert notamment n’ont cessé d’émerger ces dernières semaines.

Faire une croix sur des joueurs de 25 et 27 ans, qui n’ont peut-être pas encore atteint leur « prime », d’accord. Mais en échange de qui ?

Selon Hoopshype, la franchise de l’Indiana serait à la recherche de deux choix de Draft, au premier tour, ou d’un jeune à fort potentiel et un tour de Draft au premier tour pour céder l’actuel meilleur contreur de la ligue. On rappelle que le départ de celui-ci, très courtisé, pourrait faire de la place à Domantas Sabonis, dont le nom avait initialement été évoqué comme possible monnaie d’échange mais qui ne devrait finalement pas bouger.

Seul souci pour les éventuels postulants, Myles Turner est actuellement à l’infirmerie pour un problème au pied gauche, et il doit rencontrer un spécialiste pour en savoir plus.

Dans le dossier Caris LeVert, troisième meilleur marqueur de l’équipe, les Pacers chercheraient un autre « pick » du premier tour ainsi qu’un jeune talent. Hoopshype attire l’attention sur les Cavs, comme partenaires de transaction potentielle. Titulaires de plusieurs choix de Draft, ils disposent en effet de quelques jeunes (Isaac Okoro, Cedi Osman…) susceptibles d’intéresser les Pacers.

On rappelle enfin que Myles Turner (18 millions de dollars) et Caris LeVert (17,5 millions de dollars) disposent des 3e et 4e plus gros salaires des Pacers, avec une dernière année de contrat pour 2022/23.