Indiana : Myles Turner courtisé, Domantas Sabonis conservé ?

Début décembre, on apprenait que les Pacers étaient prêts à faire exploser leur effectif. Comme sportivement, la situation n’a pas évolué avec une franchise d’Indiana toujours engluée dans les bas-fonds de la conférence Est (13e, avec 15 victoires pour 26 défaites), les dirigeants n’ont sans doute pas changé d’avis.

Outre Caris LeVert, Indiana avait aussi l’intention de se séparer de Domantas Sabonis ou Myles Turner. Cinq semaines après, The Athletic assure que les Pacers penchent clairement en faveur du Lituanien.

C’est donc le second qui pourrait partir d’ici la « trade deadline », fixée le 10 février prochain. On sait que le pivot n’est guère satisfait dans l’Indiana et il reste assez courtisé.

C’est connu depuis longtemps, les Knicks et les Mavericks sont intéressés par son profil, et nos confrères ajoutent désormais que les Lakers et les Hornets auraient également un œil sur le meilleur contreur de la ligue.

Même si Los Angeles a trouvé en LeBron James un pivot de fortune, comme les Lakers veulent ajuster leur effectif, il faudra surveiller la situation de près. Tout comme New York, qui peine toujours à trouver la bonne formule et pourrait se laisser tenter par du mouvement pour se relancer.