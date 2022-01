Même si les Lakers sont revenus dans le Top 6 de la conférence Ouest (20 victoires pour 19 défaites), il y a des problèmes évidents dans l’effectif de Frank Vogel, et le club cherche à s’ajuster.

C’est d’abord Rajon Rondo qui en a fait les frais, en prenant la direction des Cavaliers.

Mais selon Brian Windhorst, d’ESPN, d’autres ajustements devraient rapidement intervenir. Ainsi, les Lakers chercheraient à se débarrasser de Kent Bazemore et DeAndre Jordan, tous deux titulaires en début de saison mais qui sont désormais au bout du banc de l’équipe, afin de libérer des places dans le « roster », en vue de la « trade deadline » mais également du marché des « buyouts » (ces joueurs coupés par leur équipe) dans la foulée.

Alors que Frank Vogel et son staff utilisent désormais LeBron James en pivot, et privilégient des groupes plus mobiles et polyvalents, les deux joueurs ne sont ainsi clairement plus dans les plans du club.