Myles Turner lassé de jouer au « role player » avec les Pacers

« Mon nom est cité dans les rumeurs de transfert tous les jours, ça fait partie du jeu », lâchait cette nuit Myles Turner, à l’issue de la large victoire face aux Knicks. Le pivot est habitué aux bruits de couloir mais cette fois, ce pourrait être la bonne avec les intentions des Pacers de remodeler leur effectif, rapportées il y a quelques jours.

Ce premier article n’est pas resté sans effet en interne. Dans un nouveau papier fouillé par The Athletic, on apprend que le président de la franchise, Kevin Pritchard, et le coach Rick Carlisle ont convoqué les trois joueurs concernés par les rumeurs : Myles Turner donc, Caris LeVert et Domantas Sabonis, ainsi que le quatrième fort de l’équipe, Malcolm Brogdon.

Objectif de la réunion : parler de l’article justement et se montrer « super transparent avec les joueurs », pour reprendre les mots du président. « Ils peuvent me demander n’importe quoi si jamais ils le souhaitent. Lorsque nous sommes sur le point de faire un échange, nous n’essayons pas d’assommer un joueur en lui disant : ‘Au fait, tu es échangé.’ On va les avertir, ce qu’on a fait à plusieurs reprises. »

Son match à 40 points encore en tête

Les propos du président laissent peu de doutes sur les questionnements en cours au sein de la franchise alors que l’équipe connaît une entame de saison médiocre (11 victoires – 16 défaites). Pour autant, avant d’appuyer sur la touche reconstruction, les dirigeants auraient encore l’intention de patienter un peu pour voir si un inversement du cours de la saison est possible.

Seulement, les joueurs eux-mêmes croient-ils encore à ce projet ? Dans le cas de Myles Turner, susceptible d’attirer l’attention, dont celle des Knicks, on peut s’interroger. « Il est clair que je ne suis pas considéré comme autre chose qu’un simple ‘role player’ ici mais j’en veux davantage, plus d’opportunités. Ces deux, trois dernières saisons, j’ai vraiment essayé de faire en sorte que le rôle que l’on me donne fonctionne, de le maximiser. »

Avec plus ou moins de succès car sa frustration n’est jamais très loin. Le pivot en veut pour preuve son match à 40 points en début de saison. « J’avais un état d’esprit ‘Je m’en tape’ ce soir-là et à chaque fois que je touchais le ballon, je voulais être aussi agressif que possible. Le soir suivant, j’ai fait un mauvais match car je ne sentais pas en phase en attaque. Du genre : ‘OK, tu as fait un match à 40 points, maintenant revenons au statu quo’. »

Pas un « produit fini »

À savoir être un joueur d’abord attendu comme une force dissuasive intérieure en défense et n’être que la quatrième, voire cinquième option de l’autre côté du terrain. Le double meilleur contreur de la ligue n’a pourtant aucun doute sur son potentiel. Il « déteste » d’ailleurs l’idée d’être étiqueté comme « un produit fini » après sept années disputées dans la grande ligue. « Je pense être prêt à transformer le potentiel que j’ai montré cette saison en un rôle plus complexe et plus important chaque soir », assure le joueur de 25 ans.

Son coach, qui ne se concentre pas sur sa moyenne de points, le considère malgré tout comme « un très bon joueur de système », auteur d’un match à 40 points qui « a un peu faussé les attentes quotidiennes ».

« Myles a toujours voulu un rôle plus important sur le plan offensif, mais on sait vraiment ce qu’il vaut de façon générale », reprend Kevin Pritchard. « On sait combien il est bon et est dominant sur le plan défensif. Je pense qu’il veut être un joueur plus complet, pas seulement un défenseur. J’ai beaucoup de respect pour ça. C’est un ‘big man’ des temps modernes, et ces gars-là vont être précieux. Je suis sûr qu’à la fin de son contrat (ndlr : fin 2023), il aura beaucoup de prétendants. »

Dont les Pacers, s’il n’a pas bougé depuis ?