Les Pacers ouverts à des transferts de Caris LeVert, Domantas Sabonis ou Myles Turner

Malgré l’arrivée de Rick Carlisle, les Pacers ne décollent pas cette saison. Certes, comme chaque saison ces dernières années, la franchise n’est pas aidée par son infirmerie, quasiment constamment pleine, mais la greffe peine à prendre et le groupe n’avance pas avec seulement 10 victoires en 26 matches.

C’est pourquoi, d’après The Athletic, Indiana ne ferme pas la porte à une reconstruction, donc aux départs de Caris LeVert et de Domantas Sabonis ou Myles Turner. Les dirigeants vont ainsi écouter les propositions et entamer des négociations, même s’ils veulent conserver un des deux intérieurs.

Les Pacers ne devraient pas avoir de mal à trouver des franchises intéressées par ces trois joueurs, tous encore jeunes (entre 25 et 27 ans) alors qu’on se souvient que le pivot a souvent été au centre des rumeurs ces dernières saisons. Et comme rien ne presse et qu’ils seront patients, il faudra de bons arguments pour les faire flancher.

Surtout que nos confrères précisent que la franchise ne veut pas se lancer dans un processus de reconstruction sur le très long terme, ni faire de « tanking ». Les dirigeants vont donc attendre des offres solides et faire monter les enchères, afin de ne pas brader LeVert, ni Sabonis ou Turner.