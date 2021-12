Stats & Highlights | Les Kings, les Pacers et le Jazz enchaînent ; fin de série pour les Grizzlies

Il y avait des séries à poursuivre ou à arrêter mercredi soir. Du côté des séries positives, Utah (5 victoires) et Sacramento (3) tiennent le cap, Memphis a lâché en revanche, avec une défaite après cinq victoires de rang.

Du côté des négatives, les Pistons ne bougent pas avec désormais 10 défaites d’affilée et les Wolves ajoutent un quatrième revers de suite à leur bilan.

Pour les Wizards et les Nuggets, ce fut dur et il a fallu jouer cinq minutes de plus pour l’emporter. Le Thunder a encore réalisé un comeback et Indiana confirme.

Detroit – Washington : 116-119 (après prolongation)

Les Wizards ont tremblé. Pas au mieux, les deux équipes avaient besoin d’une victoire et chacune a eu ses moments positifs : les Pistons, la première mi-temps ; les Wizards, le troisième quart-temps.

Washington mène de 13 points à sept minutes de la fin, mais Detroit pousse avec Jerami Grant notamment, revient et arrache une prolongation. Cade Cunningham y marque 8 points, mais c’est Kyle Kuzma qui a le dernier mot avec un tir à 0.6 seconde du terme. Dixième défaite de suite pour les Pistons.

Pistons / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Grant 39 6/16 2/2 14/15 1 4 5 3 3 2 3 1 -2 28 25 S. Bey 22 3/6 2/4 0/2 0 4 4 2 1 1 4 0 -13 8 6 I. Stewart 30 5/6 0/0 1/2 3 7 10 3 5 1 2 1 +5 11 22 C. Cunningham 37 8/20 1/4 4/4 2 2 4 3 4 2 3 0 -4 21 15 K. Hayes 21 1/4 0/0 2/2 0 1 1 1 1 0 0 0 -14 4 3 T. Lyles 23 1/5 0/1 2/2 1 5 6 1 3 0 0 0 -8 4 7 C. Joseph 18 0/0 0/0 2/2 0 3 3 5 2 1 3 0 +1 2 8 F. Jackson 31 6/9 5/7 2/2 0 2 2 1 1 1 0 0 +10 19 20 J. Jackson 14 3/6 1/3 0/0 0 0 0 2 1 0 0 1 -1 7 7 H. Diallo 29 4/7 2/3 2/4 0 2 2 1 5 1 0 1 +11 12 12 Total 37/79 13/24 29/35 7 30 37 22 26 9 15 4 116 Wizards / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Kuzma 39 8/18 4/10 6/7 4 3 7 4 2 1 3 0 +2 26 24 D. Gafford 27 2/4 0/0 3/4 4 6 10 2 2 0 1 6 -4 7 21 S. Dinwiddie 35 3/9 2/5 4/4 1 5 6 7 3 2 2 0 +2 12 19 B. Beal 43 10/19 0/2 5/8 2 4 6 3 4 1 4 0 -2 25 19 K. Caldwell-Pope 35 5/13 3/8 0/0 0 3 3 2 0 1 1 0 -6 13 10 A. Gill 8 1/1 0/0 2/2 1 1 2 1 2 0 1 0 +11 4 6 D. Bertans 11 1/1 1/1 3/3 0 1 1 2 2 0 1 1 -4 6 9 D. Avdija 21 4/9 2/4 0/0 1 5 6 0 3 0 1 1 +14 10 11 M. Harrell 18 2/5 0/0 0/0 0 2 2 0 3 0 1 0 -4 4 2 R. Neto 24 5/8 0/2 0/0 0 2 2 5 0 1 1 0 +12 10 14 A. Holiday 4 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 -6 2 2 Total 42/88 12/32 23/28 13 32 45 27 21 6 17 8 119

Indiana – New York : 122-102

Les Knicks en back-to-back, les Pacers ont profité de leur jour de repos pour commencer la partie très fort et mettre les joueurs de New York, davantage fatigués, déjà dans les cordes. Chris Duarte inscrit 14 points en premier quart-temps et avec un 15-2, Indiana a déjà les commandes.

Après un premier acte encore accroché, au fil des minutes, Myles Turner et compagnie dominent les débats et s’imposent sans trembler. C’est leur deuxième victoire de suite.

Pacers / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Sabonis 33 7/8 2/2 5/7 5 6 11 5 2 0 0 1 +22 21 35 M. Turner 32 8/13 3/7 3/4 0 4 4 0 2 1 1 2 +26 22 22 M. Brogdon 33 5/11 1/3 5/6 0 4 4 5 3 3 1 0 +24 16 20 C. LeVert 28 6/12 1/2 2/2 0 3 3 6 2 2 4 0 +20 15 16 C. Duarte 30 9/11 2/2 3/4 0 3 3 6 2 1 1 0 +23 23 29 I. Jackson 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 -1 T. Craig 4 0/2 0/2 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 -5 0 1 O. Brissett 20 2/8 1/5 0/0 2 4 6 1 1 0 0 0 +7 5 6 G. Bitadze 4 1/1 0/0 0/0 2 1 3 0 1 0 1 0 -5 2 4 B. Wanamaker 18 3/7 0/0 0/0 0 3 3 1 4 0 0 1 -6 6 7 D. Washington Jr. 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 -1 J. Lamb 15 1/4 0/2 2/2 0 2 2 1 1 0 1 0 0 4 3 K. Martin 17 4/7 0/1 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 +8 8 8 Total 46/86 10/27 20/25 9 33 42 27 19 8 9 4 122 Knicks / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Randle 31 6/18 2/6 4/4 1 7 8 2 3 2 5 1 -22 18 14 T. Gibson 18 0/1 0/0 0/0 2 2 4 0 2 0 1 0 -9 0 2 A. Burks 30 5/11 0/3 5/6 1 1 2 0 1 1 1 1 -16 15 11 E. Fournier 22 2/6 1/3 2/2 0 4 4 1 4 0 1 1 -15 7 8 R. Barrett 35 5/12 3/5 6/7 2 0 2 3 3 0 3 0 -25 19 13 J. Sims 4 0/0 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 1 +5 0 3 O. Toppin 20 6/9 1/3 0/0 1 1 2 0 1 0 0 1 -13 13 13 K. Knox II 4 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5 0 -2 M. Robinson 19 1/1 0/0 2/2 1 1 2 0 3 0 0 2 -6 4 8 D. Rose 24 4/10 0/2 0/0 2 3 5 7 0 0 0 0 -9 8 14 M. McBride 4 1/2 0/0 2/2 0 1 1 1 0 1 0 0 +5 4 6 I. Quickley 26 5/12 1/5 0/0 0 4 4 2 3 2 2 0 -5 11 10 Q. Grimes 4 1/2 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 +5 3 4 Total 36/86 9/30 21/23 11 25 36 17 20 6 13 8 102

Toronto – Oklahoma City : 109-110

Encore une victoire arrachée après avoir compté plus de 10 points de retard pour le Thunder. Car les Raptors ont eu jusqu’à 13 points d’avance, mais l’effort de Shai Gilgeous-Alexander, avec 16 points en troisième quart-temps, a permis d’inverser les choses.

Dans les dernières minutes, ce sont les Canadiens qui sont derrière. Fred VanVleet allume de loin pour les faire revenir, mais Lu Dort et Gilgeous-Alexander ont toujours la bonne réponse. Finalement, c’est Mike Muscala, à 3-pts, qui donne la victoire, la seconde de suite, au Thunder.

Raptors / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Siakam 38 10/15 2/2 1/3 3 8 11 5 2 0 5 0 +8 23 27 C. Boucher 22 4/9 0/2 3/3 5 2 7 0 2 0 1 2 -2 11 14 S. Barnes 39 8/17 2/7 0/0 3 5 8 5 1 1 1 2 -8 18 24 F. VanVleet 39 6/20 5/13 2/4 0 8 8 9 3 1 2 0 +2 19 19 G. Trent Jr. 39 10/17 4/8 0/0 0 4 4 3 3 2 0 0 +8 24 26 Y. Watanabe 19 1/4 1/4 1/2 0 2 2 3 1 0 0 0 -2 4 5 J. Champagnie 12 2/2 0/0 1/1 1 1 2 0 1 0 0 0 +10 5 7 D. Banton 11 0/3 0/2 0/0 1 2 3 1 1 1 1 0 -11 0 1 S. Mykhailiuk 7 0/3 0/2 0/0 0 1 1 0 2 1 3 0 -1 0 -4 I. Bonga 14 1/3 1/1 2/2 0 0 0 1 3 0 0 1 -9 5 5 Total 42/93 15/41 10/15 13 33 46 27 19 6 13 5 109 Thunder / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Bazley 32 7/8 1/2 0/0 0 5 5 0 1 2 0 1 -8 15 22 J. Robinson-Earl 18 1/2 0/1 3/4 1 5 6 1 3 0 0 0 +5 5 10 L. Dort 38 8/18 4/10 2/4 2 4 6 3 4 0 2 1 -3 22 18 S. Gilgeous-Alexander 37 6/17 2/6 12/12 0 2 2 9 1 1 2 0 -3 26 25 J. Giddey 31 5/12 3/5 0/0 0 4 4 8 3 0 5 1 +6 13 14 A. Pokusevski 10 1/4 1/2 0/0 0 3 3 0 1 2 0 0 +4 3 5 K. Williams 21 3/4 3/4 0/0 1 2 3 4 1 4 1 0 +4 9 18 D. Favors 17 4/6 0/0 0/0 3 6 9 1 2 1 1 0 +10 8 16 M. Muscala 15 2/6 2/6 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -15 6 4 T. Mann 18 1/6 1/3 0/0 0 0 0 1 1 2 1 0 +10 3 0 P. Watson 3 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -5 0 -1 Total 38/84 17/40 17/20 7 33 40 28 18 12 13 3 110

New Orleans – Denver : 114-120 (après prolongation)

Impérial Nikola Jokic. Alors que les Pelicans avaient passé un 12-0 en troisième quart-temps et qu’ils menaient encore de 5 points à moins de trois minutes de la fin, le pivot des Nuggets va inscrire 5 points en 90 secondes pour arracher une prolongation.

New Orleans a perdu trop de ballons dans le « money time » et le MVP 2021 a enfoncé le clou ensuite, avec 11 points dans la prolongation, pour conclure cette victoire avec un gros triple-double (39 points, 11 rebonds, 11 passes).

Pelicans / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 43 6/12 1/4 3/3 0 8 8 5 5 4 6 0 -6 16 21 H. Jones 39 8/11 2/2 1/2 1 6 7 3 1 1 2 2 -7 19 26 J. Valanciunas 39 12/21 1/2 2/3 5 6 11 3 4 0 3 3 -4 27 31 D. Graham 38 4/13 4/12 0/0 0 3 3 5 0 1 1 0 -3 12 11 J. Hart 42 5/11 1/3 1/1 2 6 8 8 6 0 6 0 -7 12 16 G. Temple 11 0/4 0/3 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -1 W. Hernangomez 14 3/3 0/0 0/0 1 3 4 1 1 0 2 0 -2 6 9 K. Lewis Jr. 9 2/4 0/1 1/1 0 0 0 3 0 1 1 0 -2 5 6 T. Satoransky 6 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 2 1 N. Alexander-Walker 23 6/10 2/3 1/2 1 3 4 2 4 1 1 0 +2 15 16 Total 47/90 11/30 9/12 10 36 46 32 22 8 23 5 114 Nuggets / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Green 36 4/6 0/1 0/0 0 4 4 2 5 0 0 1 +5 8 13 A. Gordon 43 3/7 1/4 3/4 2 0 2 1 3 2 0 1 +6 10 11 W. Barton 42 7/18 4/7 2/2 0 3 3 6 2 1 3 1 +13 20 17 N. Jokic 37 17/23 0/3 5/9 1 10 11 11 2 1 6 0 +4 39 46 M. Morris 36 3/10 2/6 3/3 0 4 4 2 0 3 0 0 +5 11 13 J. Green 16 3/6 1/3 3/4 2 3 5 1 1 2 0 1 +2 10 15 Z. Nnaji 8 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 -8 0 1 F. Campazzo 22 4/9 1/6 0/0 0 1 1 4 2 1 0 0 -2 9 10 B. Hyland 16 2/6 0/2 5/5 0 1 1 0 0 1 1 0 +2 9 6 D. Reed 9 2/3 0/0 0/0 0 2 2 0 2 1 1 0 +3 4 5 Total 45/88 9/32 21/27 5 28 33 28 19 12 11 4 120

Minnesota – Utah : 104-136

Les deux équipes ont voulu faire un concours de shoots à 3-pts et c’est le Jazz qui a gagné. Donovan Mitchell était notamment en grande forme dès le premier quart-temps, avec 17 points marqués, puis dans le troisième, avec 12 unités.

C’est en seconde mi-temps, malgré les problèmes de fautes de Rudy Gobert, que les hommes de Quin Snyder vont faire la différence. Les Wolves ont manqué trop de tirs près du cercle pour suivre le rythme du Jazz.

Timberwolves / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Prince 20 3/9 3/6 0/0 0 5 5 1 1 0 1 0 -2 9 8 J. Vanderbilt 27 2/4 0/0 0/0 2 2 4 1 2 3 1 0 -4 4 9 A. Edwards 34 7/16 4/8 0/2 0 2 2 5 3 1 1 0 -18 18 14 K. Towns 34 7/11 2/4 6/8 2 5 7 5 3 0 4 1 -15 22 25 P. Beverley 23 8/11 0/2 0/1 0 2 2 2 2 0 1 0 -1 16 15 J. McDaniels 23 2/10 1/7 0/0 0 3 3 1 1 2 0 1 -22 5 4 N. Knight 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 -1 J. Layman 4 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -9 0 0 J. Okogie 6 2/3 2/2 0/0 1 1 2 0 1 0 1 0 -6 6 6 N. Reid 14 2/11 1/4 3/4 3 1 4 1 1 1 1 1 -17 8 4 J. McLaughlin 9 0/3 0/1 2/2 0 1 1 0 0 1 1 0 -18 2 0 M. Beasley 26 5/12 4/9 0/0 0 4 4 2 3 0 3 0 -29 14 10 L. Bolmaro 14 0/3 0/2 0/0 1 1 2 1 0 1 1 0 -10 0 0 Total 38/95 17/47 11/17 9 28 37 19 17 9 15 3 104 Jazz / 136 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. O'Neale 29 3/3 2/2 1/2 2 4 6 7 2 3 1 1 +8 9 24 B. Bogdanovic 28 8/14 4/9 1/1 0 5 5 0 4 0 0 0 -6 21 20 R. Gobert 31 4/4 0/0 5/7 2 8 10 0 4 0 0 1 +25 13 22 M. Conley 24 4/8 2/4 0/0 0 2 2 5 2 1 2 0 +6 10 12 D. Mitchell 34 14/23 5/12 3/3 1 4 5 2 2 0 4 1 +18 36 31 E. Paschall 4 1/2 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 +9 3 2 M. Fitts 3 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +3 0 0 R. Gay 23 3/11 1/7 0/0 1 5 6 0 3 2 2 0 +18 7 5 J. Clarkson 24 6/14 6/13 0/0 0 3 3 1 1 0 1 1 +23 18 14 J. Ingles 25 4/4 2/2 1/2 0 4 4 7 0 0 1 0 +32 11 20 T. Forrest 8 1/1 0/0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 +18 2 5 M. Oni 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 +3 0 1 J. Butler 3 2/3 2/3 0/0 0 4 4 0 1 0 1 0 +3 6 8 Total 50/88 25/54 11/15 6 42 48 25 20 6 13 4 136

Memphis – Dallas : 96-104

Après une première mi-temps hachée, avec des fautes, de la maladresse et du déchet technique, les Mavericks ont finalement mieux abordé leur « money time » que face à Brooklyn.

Un petit point séparait les deux équipes à l’entame du dernier quart-temps et un 7-0 bien placé permet à Luka Doncic et compagnie de se donner de l’air et de l’emporter, brisant ainsi la série de victoires des Grizzlies.

Grizzlies / 96 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Jackson Jr. 34 9/19 2/7 6/8 2 5 7 1 5 1 3 2 -3 26 22 D. Brooks 33 7/18 0/3 1/1 0 4 4 2 5 2 0 0 -8 15 12 S. Adams 30 2/4 0/0 2/6 3 6 9 3 2 2 6 0 +2 6 8 T. Jones 35 2/7 0/3 1/1 1 4 5 8 0 2 1 0 -11 5 14 D. Bane 34 5/15 1/3 3/3 0 2 2 3 3 2 1 0 -13 14 10 S. Aldama 9 1/4 0/1 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 2 2 K. Tillie 19 2/3 2/3 0/0 0 1 1 0 1 2 0 1 -2 6 9 X. Tillman 10 2/5 0/1 1/4 4 0 4 2 2 0 2 0 -4 5 3 J. Konchar 12 1/2 1/1 1/2 0 0 0 1 0 1 0 0 -4 4 4 D. Melton 25 5/13 3/9 0/0 1 4 5 3 4 2 0 0 +3 13 15 Total 36/90 9/31 15/25 12 28 40 23 23 14 13 3 96 Mavericks / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Finney-Smith 32 4/6 0/2 0/0 0 6 6 3 2 0 2 0 +10 8 13 R. Bullock 30 5/7 4/6 1/1 0 2 2 4 2 1 0 1 +5 15 21 D. Powell 21 1/4 0/0 0/0 2 3 5 2 4 0 1 0 +5 2 5 K. Porzingis 23 6/13 2/6 5/5 1 3 4 1 5 1 1 0 -1 19 17 L. Doncic 36 10/19 5/10 1/2 0 8 8 7 1 1 9 0 +18 26 23 M. Kleber 18 1/3 0/1 0/0 1 4 5 0 1 0 3 2 -2 2 4 T. Hardaway Jr. 23 4/10 1/6 0/0 0 4 4 0 0 0 2 1 +3 9 6 M. Brown 12 1/4 0/0 7/8 4 3 7 0 2 1 0 2 +1 9 15 J. Brunson 34 3/8 0/2 4/7 2 3 5 7 1 1 0 0 +8 10 15 J. Green 10 2/3 0/0 0/0 0 1 1 0 3 0 0 0 -7 4 4 Total 37/77 12/33 18/23 10 37 47 24 21 5 18 6 104

Sacramento – Orlando : 142-130

Les défenses étaient restées au vestiaire pour cette rencontre et en attaque, les Kings avaient plus d’armes que le Magic. Deux surtout : De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton. Les Floridiens ont réussi à s’accrocher après la pause, alors qu’ils accusaient un retard de 16 points, notamment après un show de Terrence Ross ou un panier au buzzer de Mo Bamba.

Mais Fox et Haliburton sont parfaits dans le « money time », et ils compilent 21 points à 8/11 au shoot en dernier quart-temps. Troisième victoire d’affilée pour les Californiens, qui commencent à montrer un bien meilleur visage depuis quelques jours avec Alvin Gentry.