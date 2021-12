Boston Jr. bastonne Boston

Pour la première fois depuis la mi-novembre, les Clippers parviennent à enchaîner deux victoires consécutives. Ils l’ont fait cette nuit en étant privés de leur meilleur joueur, Paul George (coude). Mais il a fallu batailler jusqu’au bout face des Celtics, qui évoluaient eux sans Jaylen Brown, défaits la veille sur le même parquet, face aux Lakers.

Après avoir dominé de peu le premier quart-temps (24-28), les Celtics ont pris un gros bouillon dans le second, en encaissant 39 points. En retard au moment de rentrer au vestiaire (51-63), après un improbable « buzzer beater » de Brandon Boston Jr. (en « turnaround » à 3-points), les visiteurs vont connaître une mauvaise entame de seconde période.

Au point de se retrouver avec 21 points de retard (76-55). Avec une connexion Ivica Zubac – Reggie Jackson fonctionnant bien et un Brandon Boston Jr. toujours en confiance, les Clippers, qui enregistraient le retour de Nicolas Batum, semblaient en contrôle total à ce stade de la partie. Mais avec un gros passage en attaque de Jayson Tatum, couplé à l’énergie défensive de Marcus Smart, les Celtics ont trouvé un moyen de se rapprocher au score à la fin du troisième quart-temps (87-78).

Cet écart d’une dizaine de points s’est maintenu jusqu’à l’approche du « money time ». Mais surfant sur une meilleure dynamique, et profitant d’un pressing tout-terrain efficace, les visiteurs sont revenus à quelques possessions, avec une bonne séquence de Dennis Schroder. Jayson Tatum s’est ensuite chargé de ramener son équipe à seulement un point mais les Clippers ont résisté jusqu’au bout.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le pressing tout terrain des Celtics. Cette stratégie défensive a fait beaucoup de mal aux Clippers en seconde période et a participé au « comeback » des Verts. Plus d’une fois, Reggie Jackson et les siens ont eu du mal à passer ce premier rideau défensif, avec un Marcus Smart encore solide dans son rôle de chien de garde. Les visiteurs ont ainsi provoqué 20 ballons perdus. Le souci est qu’ils en ont perdu eux-mêmes 22… Sur la toute dernière possession, les Clippers ont été capables de casser ce pressing. Les Celtics, jouant trop l’interception, ont perdu de précieuses secondes.

– La réaction des Celtics. Avec 21 points de retard, la fatigue d’un « back-to-back » après une lourde défaite la veille face aux Lakers, les Celtics auraient pu plier bagage rapidement. Mais ils n’ont pas lâché dans le troisième quart-temps en collant un impressionnant 20-4 pour s’offrir une chance de l’emporter dans l’ultime période.

– L’absence de Paul George compensée. L’ailier n’a raté qu’un match cette saison qui s’était traduit par une défaite des Clippers. Cette nuit, pas moins de six joueurs ont inscrit 10 points ou plus pour compenser l’absence de la superstar. Une bonne nouvelle pour Tyronn Lue.

TOPS/FLOPS

✅ Brandon Boston Jr. Il n’a jamais aussi bien porté son nom ! De plus en plus utilisé par Tyronn Lue ces derniers jours, le rookie a explosé cette nuit. Un tir à 3-points en première intention, un dribble dans le dos en contre-attaque pour finir, un « buzzer-beater » en fin de première période… L’arrière a affiché une réussite et surtout une confiance impressionnante pour inscrire 27 points !

✅ Marcus Smart. Du déchet à 3-points et des ballons perdus mais l’arrière des Celtics s’est encore comporté comme un bulldog en défense. Il a terminé meilleur intercepteur de la rencontre (4), à égalité avec… Brandon Boston Jr.

⛔ Reggie Jackson. Nouvelle soirée compliquée au shoot pour le meneur des Clippers, qui ne veut pas passer la barre des 40% de réussite sur l’ensemble de la saison. Il a encore envoyé un certain nombre de briques (6/22) et eu du mal face au pressing de Marcus Smart, en commettant 6 ballons perdus.

« LET’S GO CELTICS ! »

Beaucoup de maillots verts dans les travées du Staples Center. On a beaucoup entendu ces fans « extérieurs » lors des temps forts des Celtics, à la fin du troisième quart-temps notamment. À dix secondes de la fin par exemple, on a quasiment autant entendu les supporteurs des Celtics en réaction au premier lancer-franc manqué par Reggie Jackson, que ceux des Clippers sur sa seconde tentative convertie.

LA SUITE

Clippers (14-12) : réception du Magic, samedi.

Celtics (13-13) : fin de leur « road trip » à l’Ouest, vendredi, à Phoenix.