Diminué, le Heat domine les Bucks au terme d’une intense bataille

Malgré une maladresse assez inquiétante (35%), les Bucks sont aux commandes après les douze premières minutes (26-24). Dix joueurs entrent sur le parquet, huit d’entre eux marquent au moins un panier. Du côté de Miami, c’est l’inattendu Caleb Martin, titulaire, qui maintient sa formation à flot avec 8 points marqués.

Le second quart-temps s’inscrit dans la continuité du premier. Les Bucks sont toujours maladroits (9/23) mais le trio Bobby Portis – Giannis Antetokounmpo – Jrue Holiday assure tout de même 30 points. Depuis son banc, Erik Spoelstra ne peut compter que sur Caleb Martin, qui fait grimper son total de points à 17 et Tyler Herro (9 points) pour limiter les dégâts. Les Bucks font un premier break à la mi-temps (51-44).

Au retour des vestiaires, le « momentum » bascule. Le Heat apporte enfin du soutien duo Martin – Herro, et c’est Kyle Lowry qui joue le rôle du sauveur. Le meneur vétéran inscrit 16 points dans le seul troisième quart-temps et initie la révolte : les locaux collent un 39-26 aux visiteurs et ils passent devant au score après 36 minutes (83-77).

Le Heat enfonce le clou dans le quatrième quart-temps par l’intermédiaire du shooteur Max Strus, qui inscrit 14 points en cinq minutes. Les Bucks ne parviennent pas à inverser la tendance malgré un ultime assaut de Khris Middleton, qui inscrit 9 points dans le quart-temps, et Kyle Lowry scelle définitivement l’issue de la rencontre sur un « step-back » en tête de raquette à une minute du buzzer final. Le Heat tient une victoire référence en l’absence de ses deux joueurs majeurs, Jimmy Butler et Bam Adebayo.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le troisième quart-temps du Heat. Malmenés durant la première mi-temps, les hommes de « Spo » ont assommé les Bucks en 12 minutes au retour des vestiaires : 39 points à 64% de réussite aux tirs (14/22) ! Une révolte collective orchestrée avec brio par un Kyle Lowry tranchant.

– Un record à 3-points. Avec 22 tirs primés convertis, le Heat a égalé le record de la franchise. Assurément la clé de leur victoire, face à une équipe beaucoup plus grande et donc dominatrice dans la raquette mais plus en difficulté pour défendre au large.

– Tyler Herro en sortie de banc. Titulaire et brillant dans la lourde défaite de son équipe samedi dernier face à ces mêmes Bucks, l’arrière a cette fois-ci débuté le match sur le banc, son coach lui ayant préféré Caleb Martin. Un choix payant tant l’ancien Hornet a été précieux dans la victoire.

Tops/Flops

✅ Caleb Martin. L’arrière/ailier a maintenu son équipe à flot durant la première mi-temps avant que Kyle Lowry et PJ Tucker ne prennent le relais après la mi-temps. Il termine la rencontre à 28 points (9/12), 8 rebonds et 3 passes en 34 minutes.

✅ Kyle Lowry. MVP de la rencontre, le meneur a mis une mi-temps avant de rentrer dans son match. Étincelant dans le troisième quart-temps, durant lequel il inscrit 16 points, il a ensuite distribué les caviars dans l’ultime acte avant de planter le « dagger ». Impérial.

✅ Jrue Holiday. Meilleur joueur côté Bucks, il a été impressionnant de justesse dans sa sélection de tirs (27 points à 12/17), tenant la dragée haute à Kyle Lowry durant le troisième quart-temps pendant que le Heat renversait le cours du match. La victoire aurait rendu son match parfait.

⛔ Giannis Antetokounmpo. Avec seulement 13 tirs tentés, dont un seul dans le quatrième quart-temps, le Grec n’a pas livré une grande performance. Peut-être encore gêné par son mollet, il a surtout été bien défendu par Miami, qui n’a pas hésité à bâtir dans la raquette le fameux mur nécessaire pour le ralentir. Il termine à 15 points, 6 rebonds et 4 passes, une fiche de stats bien loin des standards astronomiques auxquels il nous habitue.

LA SUITE

Miami (15-11) : le Heat enchaine samedi avec la réception de Chicago, gros calibre de l’Est cette saison mais grandement diminué par les blessures et le Covid-19

Milwaukee (16-10) : vendredi, déplacement du côté de Houston pour y affronter des Rockets en grande forme ces derniers temps.