James Harden rejoint les Sixers en échange de Ben Simmons !

La patience de Daryl Morey a payé. Le GM des Sixers ne s’est ainsi pas précipité pour transférer Ben Simmons et voilà que la frustration de James Harden à Brooklyn lui permet de récupérer son ancien joueur !

Philadelphie met ainsi la main sur le MVP 2018 en échange de l’Australien, qu’on n’a plus vu sur un terrain NBA depuis les derniers playoffs. Seth Curry et Andre Drummond rejoignent également les Nets, en compagnie de deux « premier tour » de Draft, un qui n’est pas protégé en 2022 et un qui est protégé en 2027.

Brooklyn en profite pour se débarrasser de Paul Millsap, qui accompagne donc James Harden en Pennsylvanie.

Les Nets ont donc limité la casse en récupérant un des meilleurs défenseurs de la ligue, même si Ben Simmons va devoir retrouver la condition physique, d’autant qu’on ne sait toujours pas s’il est apte à jouer mentalement. Seth Curry va lui compenser la perte de Joe Harris quand Andre Drummond va apporter une présence sous le cercle.

Avec les deux « premier tour » de Draft, Brooklyn compense également tout ce que la franchise a donné, il y a tout juste un an, pour mettre la main sur James Harden. On rappelle que le club new-yorkais avait ainsi lâché à l’époque Jarrett Allen, Caris LeVert, Aleksandar Vezenkov, Taurean Prince, Rodions Kurucs ainsi que ses « premier tour » de Draft en 2022, 2024 et 2026, mais également la possibilité pour Houston de faire un « swap » (soit d’échanger leurs choix de Draft respectifs) au premier tour en 2023, 2025 et 2027.

Pour Philadelphie, cet échange forme un duo Harden/Embiid qui est assez effrayant sur le papier…