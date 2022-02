Norman Powell et Robert Covington arrivent aux Clippers en échange d’Eric Bledsoe, Justise Winslow et Keon Johnson !

Le GM intérimaire des Blazers a-t-il « bluffé » ou voulait-il simplement dire que Damian Lillard, CJ McCollum et Jusuf Nurkic étaient les seuls intouchables à Portland ? En tout cas, ça a bougé dans l’Oregon.

ESPN annonce ainsi que les Clippers récupèrent Norman Powell et Robert Covington en échange d’Eric Bledsoe, Justise Winslow, Keon Johnson et le deuxième tour de Draft de Detroit en 2025.

Alors que Paul George ne reviendra pas tout de suite et que Tyronn Lue ne s’attend pas à revoir Kawhi Leonard cette saison, on aurait pu penser que Los Angeles resterait plutôt tranquille lors de cette fin de période des transferts.

Mais la franchise de Steve Ballmer reste très agressive et veut entourer du mieux possible son duo dans l’avenir à moyen et long terme. Robert Covington est pourtant free agent à l’issue de la saison mais Norman Powell avait de son côté rempilé pour cinq ans l’été dernier et son contrat court donc jusqu’en 2026. De quoi pouvoir travailler.

Pour les Blazers, c’est l’occasion de se débarrasser du contrat de Norman Powell justement, dont l’association avec Damian Lillard et CJ McCollum semblait de toute façon afficher ses limites.

L’équipe gagne ainsi en flexibilité, le contrat d’Eric Bledsoe pour l’an prochain n’étant que très partiellement garanti (3.9 sur 19.4 millions) tandis que Justise Winslow ne touchera que 4.1 millions de dollars et que Keon Johnson est dans son contrat rookie. Pas sûr toutefois que ça aide l’équipe à court terme, comme l’espérait Damian Lillard…